صور.. ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار "هاجيبيس" فى اليابان إلى 70 قتيلا

طوكيو أ ش أ

ارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار "هاجيبيس" الذى ضرب اليابان مساء السبت إلى حوالى 70 قتيلا، بحسب ما أفادت شبكة التلفزيون العمومية "أن أتش كي" .

وقالت الشبكة - حسبما أفادت قناة "فرانس 24" اليوم الثلاثاء - إن عمليات البحث عن 15 مفقودا لا تزال مستمرة بعد مرور ثلاثة أيام على الإعصار المدمر.

ويعتبر هاجيبيس أحد أعتى الأعاصير التى ضربت المنطقة منذ عقود اجتاح الأرخبيل مساء السبت ترافقه رياح قاربت سرعتها 200 كلم بالساعة، وسبقته أمطار غزيرة "غير مسبوقة" هطلت على 36 من أصل 47 مقاطعة يابانية، خصوصاً فى وسط البلاد وشرقها وشمالها الشرقي.



السيارات تطفو على سطح المياه



المياه تغمر الشوارع



المياه تغمر شوارع اليابان



اليابانيون يحاولون التصدى للاعصار



تحطم سيارة جراء الإعصار



جيش اليابان ينتشر للمساعدة



رجال الإنقاذ فى اليابان



رجل إنقاذ



سيارة تطفو على سطح المياه