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صور.. ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار "هاجيبيس" فى اليابان إلى 70 قتيلا

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 08:00 ص
صور.. ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار "هاجيبيس" فى اليابان إلى 70 قتيلا اعصار اليابان
طوكيو أ ش أ

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ارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار "هاجيبيس" الذى ضرب اليابان مساء السبت إلى حوالى 70 قتيلا، بحسب ما أفادت شبكة التلفزيون العمومية "أن أتش كي" .

وقالت الشبكة - حسبما أفادت قناة "فرانس 24" اليوم الثلاثاء - إن عمليات البحث عن 15 مفقودا لا تزال مستمرة بعد مرور ثلاثة أيام على الإعصار المدمر.

ويعتبر هاجيبيس أحد أعتى الأعاصير التى ضربت المنطقة منذ عقود اجتاح الأرخبيل مساء السبت ترافقه رياح قاربت سرعتها 200 كلم بالساعة، وسبقته أمطار غزيرة "غير مسبوقة" هطلت على 36 من أصل 47 مقاطعة يابانية، خصوصاً فى وسط البلاد وشرقها وشمالها الشرقي.

السيارات تطفو على سطح المياه
السيارات تطفو على سطح المياه

 

المياه تغمر الشوارع
المياه تغمر الشوارع

 

المياه تغمر شوارع اليابان
المياه تغمر شوارع اليابان

 

اليابانيون يحاولون التصدى للاعصار
اليابانيون يحاولون التصدى للاعصار

 

تحطم سيارة جراء الإعصار
تحطم سيارة جراء الإعصار

 

جيش اليابان ينتشر للمساعدة
جيش اليابان ينتشر للمساعدة

 

رجال الإنقاذ فى اليابان
رجال الإنقاذ فى اليابان

 

رجل إنقاذ
رجل إنقاذ

 

سيارة تطفو على سطح المياه
سيارة تطفو على سطح المياه

 

فرق الإنقاذ فى شوارع اليابان
فرق الإنقاذ فى شوارع اليابان

 

 


ضحايا الإعصار

اعصار هاجيبيس

اليابان

أخبار اليابان

كارثة اعصار اليابان

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