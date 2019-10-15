صور.. إعدام 3 طن أغذية فاسدة بالعاشر من رمضان

الشرقية - إيمان مهنى

أعدم مفتشو الأغذية بمديرية الصحة بالشرقية، 3 طن أغذية أطفال وحلويات منتهية الصلاحية، بينهم 321 كرتونة بسكويت، فى مصانع بمدينة العاشر من رمضان .جاء ذلك فى بيان صحفى مساء اليوم الثلاثاء.

شنت إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية ومفتشى الأغذية بالإدارة الصحية بالعاشر من رمضان حملة على مصانع الأغذية بالمدينة، أسفرت عن إعدام 3 طن أغذية منها "حلويات، بسكويت، لبان، هوالك إنتاج" وذلك فى 3 مصانع لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، كما تم تحرير 3 محاضر جنحة صحية، وسحب 15 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، كما تم ضبط 321 كرتونة بسكويت ويفر مغطى بالشيكولاته مرتجع .

وأكد الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة على استمرار جهود مراقبة الأغذية وجميع الإدارات الوقائية بالمديرية لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق، وضمان وصول منتج غذائى سليم وآمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين .



إعدام أغذية فاسدة بالعاشر من رمضان



إعدام أغذية فاسدة بالعاشر من رمضان