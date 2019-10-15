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صندوق النقد الدولى يؤيد خطة إلغاء دعم خدمات الطاقة والمياه فى أنجولا‎

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 10:14 ص
صندوق النقد الدولى يؤيد خطة إلغاء دعم خدمات الطاقة والمياه فى أنجولا‎ انجولا ارشيفية
أ ش أ

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 أعرب صندوق النقد الدولي، عن تأييده خطة أنجولا لإلغاء الدعم الخاص بخدمات المياه والطاقة.
 
واعتبر ماكس آليير ممثل الصندوق في أنجولا: "أن الدعم المخصص للخدمات العامة وأسعار الوقود غير فعال، وأن مثل هذه الإعانات تؤدي إلى الاستهلاك المُفرط، وتفيد الأغنياء الذين يستهلكونها أكثر من غيرهم".
 
وأوصى آليير بضرورة اقتران التعديلات المطروحة في أسعار الوقود بإطلاق برنامج مالي خاص بالدخل في أنجولا، يتم تطويره بمساعدة البنك الدولي.
 
وفيما يتعلق بالتقييم الأول لـ"برنامج التوسع المالي"، قال آليير: "إن برامج صندوق النقد الدولي تخضع لمراجعات دورية، وفي حالة أنجولا، تتم مراجعة هذه البرامج كل ستة أشهر".
 
وأضاف المسئول الدولي: "أن برنامج التوسعات المالية دعم أنجولا بـ3.7 مليار دولار، وجرى صرف المبلغ على مدار ثلاث سنوات من خلال سبع دفعات".

صندوق النقد الدولي

أنجولا

أسعار الوقود

المياه

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