صحيفة أمريكية: مايك بنس يزور تركيا قريبا لوضع حد للعنف فى سوريا

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يزور نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، تركيا قريبا، لبحث إنهاء الغزو التركي لسوريا.

ونقلت صحيفة "ذا واشنطن إكزامنر" الأمريكية على موقعها الإلكتروني، عن بنس قوله: إنه سوف يقود وفدا إلى تركيا قريبا، وإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، وطالبه بالإنهاء الفوري للغزو التركي لسوريا.

وعقب إعلان واشنطن فرض تعريفات جمركية وعقوبات جديدة على تركيا، أشار بنس - في تصريحات صحفية من أمام البيت الأبيض ليلة أمس - إلى أن أردوغان بادر بإجراء مكالمة هاتفية مع ترامب على خلفية الاضطرابات المستمرة في شمال سوريا، وأوضح أن ترامب كان حازما في مطالبته بوقف إطلاق النار في سوريا.

ونوه بنس إلى أنه ترامب أخبر أردوغان، أن بلاده سوف تلعب دور الوساطة والتحكيم من أجل التوصل لاتفاق بين القوات في سوريا والجيش التركي، ولفت نائب الرئيس الأمريكي إلى أن ترامب أعطى له ولمستشار الأمن القومي روبرت أوبراين أوامر بالسفر إلى تركيا من أجل العمل على وضع حد للعنف الدائر في سوريا.

وتابع بنس أن أرودغان قدم لترامب التزاما قويا بعدم شن بلاده هجوما على مدينة "كوباني" السورية التي يسيطر عليها الأكراد.