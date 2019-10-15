"صحة الإسكندرية": لم نسجل حالات التهاب سحائى.. وتطعيم الطلاب الشهر المقبل

الاسكندرية حاكلين منير

طمأن الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أولياء الأمور طلاب المحافظة بانه لم يتم تسجيل أية حالات إصابة بالالتهاب السحائى، قائلاً:" الإسكندرية لم تسجل أى حالة لالتهاب السحائى، والحالات المشبة بها، تم فحصها و كل حالة لها تشخيص مختلف و لم تسجل المديرية أى حالة التهاب سحائى حتى الآن"

وقال وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن هناك خطة لتطعيمات جديدة ستتم لطلاب المدارس الشهر القادم لكافة الامراض الوبائية وفقا للجدول الذى تحدده وزارة الصحة المنوط بها وضع جدول التطعيمات.

وتأتى تطمينات وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، بعدما تداولت أنباء حول ظهور مرض الالتهاب السحائى بين طلاب بعض مدارس الاسكندرية، مما تسبب حالة من القلق بين أولياء أمور مدرسة أحمد حسن الباقورى الرسمية بإدارة المنتزة بالإسكندرية.

كانت مديرية الصحة بالإسكندرية، قد أصدرت بيان بشأن ما أثير بمواقع التواصل الإجتماعى عن وجود حالتى التهاب سحائى لتلميذتين فى مدرستين بالإسكندرية، أشارت فيه إلى أنه بناء على بلاغ من التامين الصحى بدخول تلميذة بمدرسة مصطفى النجار الابتدائية بسموحة إلى إحدى المستشفيات الخاصة تعانى من صداع وقيء وارتفاع فى درجة الحرارة، توجهت لجنة من الشئون الوقائية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية ومنطقة شرق الطبية لمناظرة الحالة.

وتبين ان المريضة سبق تطعيمها ضد الالتهاب السحائى البكتيرى عامى 2014، 2016 بواسطة التأمين الصحى، وتم تجريع المخالطين بالمدرسة والمنزل والمستشفى بالمضاد الحيوى المناسب، وتم عمل بذل سائل النخاع الشوكى وسحب عينة دم لتحليلها حيث تبين سلبية العينة، وأكدت المديرية أن حالة المريضة مستقرة ومازالت تحت الملاحظة الطبية بالمستشفى، كما اكدت المديرية عدم ظهور اى اعراض على تلاميذ المدرسة وجميعهم بحالة جيدة، كما تم سحب عينات من تلميذة مدرسة صقر للغات بالمنتزه التى توفت صباح اليوم، وتبين سلبية العينات وأن أسباب الوفاة لا علاقة لها بالالتهاب السحائى.