شاهد.. جمال مصر الفرعونى فى سلسلة "مصر من السما"

كتب أحمد عرفة

عرضت قناة "إكسترا نيوز"، فيديو توضيحى لسلسلة "مصر من السما"، يتضمن معالم مصر السياحية وتاريخ مصر الفرعونى، وابرز المناطق الفرعونية التى تتواجد فى مصر.

وذكرت القناة، أن الفيلم الوثائقي يسرد تاريخ مصر وحاضرها، حيث إن الفيلم الوثائقى يتحدث عن مصر القديمة والجديدة والمستقبل ، بجانب المشروعات العملاقة التى تشهدها مصر، والمستقبل الذى تنتظره مصر.

مصر من السما.. فيلم وثائقي يسرد تاريخ مصر وحاضرها#eXtranews pic.twitter.com/kL8GxYkAOg — eXtra news (@Extranewstv) October 15, 2019

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعلنت عن الانتهاء من إنتاج "مصر من السما"، حيث قام فريق عالمى من مصر وأمريكا وأوروبا بالعمل المشترك لإنتاج الفيلم، وتم استخدام تكنولوجيا متقدمة لإنتاج وكذلك التصوير باستخدام تقنية 6KK، واستغرق الإنتاج حوالى عشرة شهور، ومن خلال الفيلم تفتح مصر ذراعيها للعالم ليشاهد أماكن أثرية وتاريخية وصورة جديدة لأول مرة وخاصة مشروعات الدولة الحديثة التى تسهد فى نهضة مصر فى مجالات عدة مثل النقل والمرافق والإسكان والتجارة.

وأشارت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إلى أن لديها طلبات لعرض تلك الفيلم على عدد من المحطات التليفزيونية والمنصات الرقمية فى أوروبا وأمريكا وذلك فى إطار الاهتمام بإلقاء الضوء على مصر الحديثة.