شاهد.. تفاصيل العقوبات الأمريكية على تركيا بسبب عدوانها على سوريا

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

شملت العقوبات الأمريكية على تركيا بحسب أعلان وزارة الخزانة الأمريكية، وزارتين و3 وزراء، وذلك بهدف إرغام أنقرة على أن تنهي فوراً هجومها العسكري على القوات الكردية شمال شرق سوريا.

وبحسب مقطع فيديو للعربية الاخبارية، قالت الوزارة الأمريكية في بيان إن العقوبات شملت وزارتي الدفاع والطاقة ووزراء الطاقة والدفاع والداخلية، الذين باتوا ممنوعين من دخول الولايات المتحدة ومن إجراء أي معاملة مالية دولية بالدولار الأمريكى، كما باتت أموالهم فى الولايات المتحدة، إن وجدت، مجمّدة.

وفرضت هذه العقوبات بموجب أمر تنفيذي وقعه ترمب لتوه وأجاز فيه أيضاً فرض عقوبات على عدد كبير جداً من المسؤولين الأتراك المتورطين بأعمال تعرض المدنيين للخطر أو تزعزع الاستقرار فى شمال شرق سوريا.

وبحسب البيان، فإن إدارة ترمب قررت فى الوقت الراهن قصر هذه العقوبات على الوزارتين والوزراء الثلاثة فقط.