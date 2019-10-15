شاهد.. تفاصيل العقوبات الأمريكية على تركيا بسبب عدوانها على سوريا

شملت العقوبات الأمريكية على تركيا بحسب أعلان وزارة الخزانة الأمريكية، وزارتين و3 وزراء، وذلك بهدف إرغام أنقرة على أن تنهي فوراً هجومها العسكري على القوات الكردية شمال شرق سوريا.
وبحسب مقطع فيديو للعربية الاخبارية، قالت الوزارة الأمريكية في بيان إن العقوبات شملت وزارتي الدفاع والطاقة ووزراء الطاقة والدفاع والداخلية، الذين باتوا ممنوعين من دخول الولايات المتحدة ومن إجراء أي معاملة مالية دولية بالدولار الأمريكى، كما باتت أموالهم فى الولايات المتحدة، إن وجدت، مجمّدة.
وبحسب البيان، فإن إدارة ترمب قررت فى الوقت الراهن قصر هذه العقوبات على الوزارتين والوزراء الثلاثة فقط.
وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين: الرئيس دونالد #ترمب وقع قرار العقوبات على #تركيا ويشمل 3 وزراء https://t.co/VXYJv1eWo9 #العربية pic.twitter.com/WGJHqwCgm4— العربية (@AlArabiya) October 15, 2019
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