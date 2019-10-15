شاهد بمحاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية يروى كواليس ضبط متهم

كتب إيهاب المهندس

تواصل محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس اليوم الثلاثاء، سماع الشهود في محاكمة 11 متهما بينهم بعض قيادات الإخوان الهاربة فى تركيا في القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية.

وفى بداية الجلسة ، أثبتت المحكمة حضور المتهمين، واستمعت لشاهد الإثبات الأول بجلسة اليوم، والذى قال بعد حلف اليمن، إنه يعمل ضابطا بالأمن الوطنى، نفاذا لإذن النيابة العامة بضبط المتهم باسم جاد، قام بعمل أكمنة وتمكن من ضبطه بالموقف الجديد بالإسكندرية بدائرة قسم كرموز.

وأشار الشاهد إلى أنه تم تحديد مكان تردد المتهم وعقب ضبطه تم تفتيشه ولم يعثر بحوزته على أى مضبوطات، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تضمن أمر الإحالة اتهام نيابة أمن الدولة العليا أنه في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية تولى المتهمون من الأول حتى السادس قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن تولوا قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية وحركة حسم المسلحة التابعة لها.

كما وجهت النيابة للمتهمين من السابع حتى الأخير تهم انضمامهم لجماعة إرهابية، كما وجهت للمتهمين معتز مصطفي وأحمد عبد المجيد قيامهما بقتل فردي شرطة بمديرية أمن الإسكندرية عمدا مع سبق الإصرار والترصد بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل مدير امن الإسكندرية وأفراد حراسته واعدوا لهذا الغرض سيارة وضعوا بها عبوة مفرقعة.