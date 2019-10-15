شاهد.."الإمارات للفضاء" تعلن "إستراتيجية الفضاء 2030"

محمد عبد المجيد

أعلنت وكالة الإمارات للفضاء، عن تفاصيل "الإستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء 2030" التى تستكمل الإطار التنظيمى والتشريعى للقطاع الفضائى الوطنى، إلى جانب الخطة الوطنية لتعزيز الاستثمار الفضائى، بما ينسجم مع مستهدفاتها الإستراتيجية الرامية لتنظيم القطاع الفضائى فى الدولة، وذلك خلال حفل رسمى نظمته فى أبوظبى.

و وفقا لموقع "البيان" الإماراتى، واستعرضت الوكالة، أبرز ملامح الإستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء التى وضعتها وتشرف على تنفيذها، والتى اعتمدها مجلس الوزراء، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، وتستهدف تعزيز مساهمة القطاع الفضائى فى الاقتصاد الوطنى، وإسهامات الدولة فى مجال الفضاء وإبرازها على المستويين الإقليمى والعالمى، إلى جانب دعم الاقتصاد القائم على المعرفة، وخلق بيئة تنظيمية فعالة، وتطوير خبرات متخصصة وجذب أهم العقول وتحفيز الإبداع لدى الشباب، فضلاً عن بناء شراكات عملية بين المؤسسات الصناعية والتعليمية والبحثية، وتوطيد التعاون الدولى.

وتعمل الإستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء، على تحقيق ستة أهداف رئيسية، هى توفير خدمات فضائية منافسة ورائدة عالمياً، وتعزيز القدرات المحلية المتقدمة فى البحث والتطوير والتصنيع لتكنولوجيا الفضاء، وإطلاق مهمات فضائية علمية واستكشافية مُلهمة، وترسيخ ثقافة وخبرة وطنية عالية فى مجال الفضاء، وتشكيل شراكات واستثمارات محلية وعالمية فاعلة فى صناعة الفضاء، ووضع بنية تشريعية وتحتية داعمة تواكب مختلف التطورات المستقبلية للقطاع، حيث سيجرى تحقيق هذه الأهداف من خلال أكثر من 20 برنامجا شاملا و80 مبادرة.

وجرى خلال الحفل، الإعلان عن تفاصيل الخطة الوطنية لتعزيز الاستثمار الفضائى، والتى تهدف إلى تحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071، الرامية إلى أن تكون دولة الإمارات أفضل دول العالم فى مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حيث ستسهم الخطة فى تحقيق السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار وإستراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، عبر بناء اقتصاد وطنى تنافسى قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية، التى تدمج أحدث التقنيات المادية والرقمية والحيوية، إلى جانب تشجيع ريادة الأعمال الصغيرة والمتوسطة من خلال جذب وتعزيز الاستثمار فى صناعة الفضاء، وتشجيع وتسهيل أعمال الشركات والقطاع الخاص فيه، بهدف جعل دولة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً رئيسياً للأنشطة الفضائية.

وقال الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابى مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، "تستهدف الإستراتيجية تحقيق رؤية دولة الإمارات لقطاع الفضاء، بمختلف مجالاته وخدماته وتقنياته وتطبيقاته، كما تغطى الأنشطة الحكومية والتجارية والعلمية التى يعمل عليها مختلف المؤسسات العاملة والمُشغلة للقطاع الفضائى، إلى جانب المؤسسات الحكومية وأنشطتها ذات الصلة بالقطاع الفضائى، فضلاً عن المؤسسات الأكاديمية ومراكز البحث والتطوير الفضائى".

وأضاف: "تهدف الخطة الوطنية لتعزيز الاستثمار الفضائى إلى ضمان مساهمة قطاع الفضاء الوطنى فى تنويع اقتصاد الدولة وتشجيع الاستثمارات الأجنبية على الدخول فى صناعة الفضاء الوطنية، إذ توفر دولة الإمارات أرضاً خصبة للمستثمرين الذى يضعون عينهم على الاستثمار فى قطاعها الفضائى، وتأتى هذه الخطة لجذب استثماراتهم وحمايتها".

وتابع: "إن هاتين الوثيقتين هما ثمار جهود عمل متواصل واستثنائى من فريق استثنائى فى وكالة الإمارات للفضاء، اختزل فيها سنوات من الإنجازات، ودرس فيها القطاع الفضائى من جميع جوانبه، متوقفاً عند عوامل قوته وإمكاناته وفرصه، ليضع وثيقتين تساهمان فى البناء على الإنجازات التى حققها القطاع الفضائى الوطنى خلال فترة قصيرة نسبياً من بداية رحلته".