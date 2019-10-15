سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 08:07 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عاجلة

شاهد.. اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين فى مطار برشلونة

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 06:53 م
شاهد.. اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين فى مطار برشلونة مطار برشلونة
كتب هيثم سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت مطار برشلونة الأسبانى، اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة، عقب حكم بالسجن ضد قادة الانفصال فى كتالونيا.

وذكرت تقارير إعلاميه، أنه قد أصدرت المحكمة العليا فى إسبانيا أمس الاثنين، مذكرة اعتقال دولية بحق رئيس إقليم كتالونيا المقال، كارلوس بيجديمونت، وذلك عقب صدور أحكام بحق اثنى عشر سياسيا من داعمى استقلال إقليم كتالونيا لدورهم فى محاولة انفصال الإقليم عن إسبانيا عام 2017، وكان أن القاضى بابلو يارينا، أصدر مذكرة الاعتقال بناء على تهم بإثارة الفتنة، وإساءة استخدام الأموال العامة.

 

 

يذكر أن بيجديمونت وآخرين قد فروا إلى بلجيكا فى أكتوبر 2017، عندما تم استدعاؤهم للمثول أمام المحكمة لاستجوابهم بشأن محاولة الانفصال، وإجرائهم استفتاء غير قانونى بشأن استقلال الإقليم عن إسبانيا.

 


برشلونة

بيجديمونت

إقليم كتالونيا

مطار برشلونة

إسبانيا

مظاهرات فى برشلونة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير الدفاع الأمريكى: أردوغان يتحمل أى جرائم حرب فى سوريا ومسئولية إحياء داعش

وزير الدفاع الأمريكى: أردوغان يتحمل أى جرائم حرب فى سوريا ومسئولية إحياء داعش

مايك بنس لـ رئيس الوزراء: لا توجد سوى مصر واحدة فى العالم ونقدر العلاقات معها لأقصى حد.. نائب الرئيس الأمريكى: سأزور تركيا هذا الأسبوع لإيجاد حل للمشكلة التى تسبب فيها دخول القوات التركية للأراضى السورية

مايك بنس لـ رئيس الوزراء: لا توجد سوى مصر واحدة فى العالم ونقدر العلاقات معها لأقصى حد.. نائب الرئيس الأمريكى: سأزور تركيا هذا الأسبوع لإيجاد حل للمشكلة التى تسبب فيها دخول القوات التركية للأراضى السورية

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

صراع العلامات التجارية أمام المحكمة الاقتصادية.. شركة "جرافت للرياضة" تقاضى "ماجد الفطيم للترفيه" بسبب العلامة "جرافت كود".. المحكمة تنتدب خبير العلامات للتأكد من استعمال الشركتين العلامة خلال 5 سنوات متتالية

صراع العلامات التجارية أمام المحكمة الاقتصادية.. شركة "جرافت للرياضة" تقاضى "ماجد الفطيم للترفيه" بسبب العلامة "جرافت كود".. المحكمة تنتدب خبير العلامات للتأكد من استعمال الشركتين العلامة خلال 5 سنوات متتالية

موجز 6.. السيسى لرئيس تويوتا: مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات اليابانية

موجز 6.. السيسى لرئيس تويوتا: مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات اليابانية

وكالة إيطالية : مؤشرات إيجابية للسياحة المصرية وعودة الاستثمار السياحى

وكالة إيطالية : مؤشرات إيجابية للسياحة المصرية وعودة الاستثمار السياحى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 15-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 15-10-2019

السيسى لرئيس تويوتا: مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات والمنتجات اليابانية

السيسى لرئيس تويوتا: مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات والمنتجات اليابانية

أبرزهم نعوم تشومسكى.. 200 شخصية عالمية توقع عريضة ضد عدوان تركيا على سوريا

أبرزهم نعوم تشومسكى.. 200 شخصية عالمية توقع عريضة ضد عدوان تركيا على سوريا

تونس تحقق بواقعة ممارسة برلمانى فعلا فاضحا فى سيارته أمام مدرسة فتيات

تونس تحقق بواقعة ممارسة برلمانى فعلا فاضحا فى سيارته أمام مدرسة فتيات

وزير الخارجية البريطانى: لا تراخيص جديدة للصادرات الدفاعية إلى تركيا

وزير الخارجية البريطانى: لا تراخيص جديدة للصادرات الدفاعية إلى تركيا

وفد مصر يصل واشنطن للمشاركة فى اجتماعات صندوق النقد.. تعرف على التفاصيل

وفد مصر يصل واشنطن للمشاركة فى اجتماعات صندوق النقد.. تعرف على التفاصيل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة