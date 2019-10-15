شاهد.. أعمال إنشاء محور ترعة الزمر لربط الدائرى بمحور صفط اللبن لحل زحام السيارات

كتب عبد الرحمن سيد - سليم على

تشرف الإدارة العامة لمرور الجيزة والمحافظة، على أعمال إنشاء محور ترعة الزمر منعًا للزحام، لتنظيم حركة المرور وتخفيف الضغط عن الطريق الدائرى ومحور المريوطية و26 يوليو، وصفط اللبن وشارع البحر الأعظم والربط مع محطات مترو الأنفاق ومحور روض الفرج، وسط انتشار الخدمات المرورية لمنع الزحام بالطرق.

وقال مصدر أمنى، إن محور ترعة الزمر يعد محورًا مروريًا حرًا يربط بين شمال وجنوب الجيزة، ويتم الآن تنفيذ القطاع الأول من المشروع فى المسافة من دائرى المنيب جنوباً حتى محور صفط اللبن بطول 5 كيلو، والذى يشكل رابطا بين دائرى المنيب وشوارع مستشفى الصدر وخاتم المرسلين والثلاثينى والهرم وفيصل ومحور صفط اللبن، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ هذا القطاع خلال عام