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سيناتور أمريكى لـ"العربية": سأقدم مشروع قرار بالعقوبات ضد تركيا الخميس المقبل

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 11:05 م
سيناتور أمريكى لـ"العربية": سأقدم مشروع قرار بالعقوبات ضد تركيا الخميس المقبل ليندسى جراهام
كتب أحمد عرفة

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حمل السيناتور الأمريكى ليندسي جراهام، الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، المسؤولية الكاملة عن أية فضائع ترتكب في مدينة عين العرب في سوريا.

 

وقال السيناتور الأمريكى فى تصريحات لقناة العربية، إنه إذا دخلت القوات التركية إلى عين العرب في سوريا فهذا سيشكل كابوسا حقيقيا، متابعا:"تحدثت مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وقال لي إن أردوغان ملتزم بعدم التصعيد".

 

وتابع السيناتور الأمريكى  قائلا :"سأقدم مشروع قرار بالعقوبات ضد تركيا الخميس المقبل"، لافتا إلى أن العملية العسكرية التركية في سوريا تشكل تصعيدا سيدمر العلاقة بين واشنطن وأنقرة.

 

 

 

 


تركيا

سيناتور امريكى

اردوغان

ترامب

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