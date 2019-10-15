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سقوط سائق انتحل صفة شرطى لإنهاء تراخيص السيارات بوحدة مرور عين الصيرة

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 01:02 م
سقوط سائق انتحل صفة شرطى لإنهاء تراخيص السيارات بوحدة مرور عين الصيرة وحدة تراخيص مرور-أؤشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - سليم على

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ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، القبض على سائق انتحل صفة شرطة لإنهاء تراخيص السيارات بعين الصيرة، وحرر محضر بالواقعة. 
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من ضباط قسم مباحث المرور، بضبط "ا.ع.ب"  39 سنة سائق بشركة لصيانة السيارات، أثناء تواجده بوحدة تراخيص مرور عين الصيرة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، لانتحاله صفة أمين شرطة بقطاع الأمن الوطنى، وبحوزته جهاز لاسلكي ماركة Kenwood ، أثناء قيامه بانهاء إجراءات استخراج رخصة قيادة "ع.ت.ع" 20 سنة عاطل ومقيم 14 حارة محمد الريدى ـ دائرة قسم شرطة السيدة زينب، مقابل مبلغ  مالى 1000 جنيه يتحصل عليها المتهم عقب استخراج الرخصة. 
 
 وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة، واقر بقيامه بإيهام المترددين على الوحدة بأنه من رجال الشرطة، وقدرته على إنهاء إجراءات تجديد وترخيص السيارات ورخص القيادة، خاصتهم مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها بعد إنهاء الإجراءات، وأضاف بأن الجهاز اللاسلكى المضبوط بحوزته خاص بجهة عمله، وجارى تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.
 
 

مباحث القاهرة

انتحال صفة

عين الصيرة

تراخيص سيارات

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