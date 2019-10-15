سعر اليورو اليوم الثلاثاء 15-10-2019

كتبت ريهام الباشا

انخفض سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 15-10-2019، وبلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى 17.82 جنيه للشراء، و17.99 جنيه للبيع وذلك مقارنة بختام تعاملات الأمس.

فيما جاء سعر اليورو فى عدد آخر من البنوك، كالتالى:



اليورو

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى



17.85 جنيه للشراء.

17.98 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى



17.82 جنيه للشراء.

17.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر



17.82 جنيه للشراء.

17.99 جنيه للبيع.

اليورو

سعر اليورو فى بنك البركة



17.77 جنيه للشراء.

18.06 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib



17.82جنيه للشراء.

17.98جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى



17.9 جنيه للشراء.

18.04جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية



17.78 جنيه للشراء.

17.97 جنيه للبيع.