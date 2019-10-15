سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 06:29 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عربية

زى النهاردة عام 2015.. العثور على آثار قرية كان يعيش بها قوم لوط

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 06:10 ص
زى النهاردة عام 2015.. العثور على آثار قرية كان يعيش بها قوم لوط آثار قرية كان يعيش بها قوم لوط
كتب وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بعد عقود من الحفريات، اكتشف علماء آثار أمريكيون، آثار المدينة التوراتية "سدوم" التى كان يسكنها النبى لوط والتى عاقبها الله بالنار والكبريت فى تل الحمام بالأردن.

 

ويعتقد الخبراء أن الآثار التى عُثر عليها شرقى نهر الأردن تتطابق مع الوصف المذكور فى الكتاب المقدس لمدينة العصر البرونزى "سدوم" التى يعود تاريخها إلى ما بين 3500 و1540 سنة قبل الميلاد.

 

وتشير مجمل الدلائل إلى أن قرية "سدوم" وقرية عمورة الواردة أيضا فى "سفر التكوين" العهد القديم، وكانتا مملكتين تقعان على ضفاف نهر الأردن شمال البحر الميت الآن، وتم وصفهما فى الكتاب المقدس بأنهما تميزتا بالفخامة والخضرة والماء العذب.

 

وتعد "سدوم" من إحدى أكبر قرى شرق الأردن المذكورة فى جميع نصوص "سفر التكوين" و"العهد الجديد"، وكانت محصنة بأبراج طويلة وجدران سميكة.

 

 وتتوافق رواية الكتاب المقدس العهد القديم مع رواية القرآن الكريم على أن القريتين ومجموعة أخرى من القرى خسفها الله بسبب ما كان يقترفه أهلها من مفاسد وفق ما جاء فى النصوص الدينية، وبعد أن فشلت الملائكة فى العثور على رجال صالحين فيها.

 

 وقال ستيفن كولينز، من جامعة ترينيتى فى نيو مكسيكو، المشرف على عمليات التنقيب إن قرية الخطيئة هذه تتطابق مواصفاتها مع الآثار التى عثر عليها والتى يعود تاريخها للفترة ذاتها تقريبا.

 

يذكر أن عمليات التنقيب عن بقايا العصر البرونزى فى جنوب وادى نهر الأردن بدأت عام 2005؛ لكن القرية-المدينة كانت ضخمة للغاية وتشير إلى مجتمع متطور، وكان فريق التنقيب قد عثر على مجموعة من الأدلة كالجدران والأسوار السميكة التى يصل سمكها إلى 5.2 أمتار والمبنية من الطوب واللبن السميك، ويصل ارتفاعها إلى 10 أمتار.

 

وتتضمن المدينة بوابات وأبراج مراقبة وطريقاً واحداً، وقد تم استبدال الجدران خلال العصر البرونزى ليصل سمكها إلى 7 أمتار كما تمت زيادة ارتفاعها.

 

 


زى النهاردة

قوم لوط

الأردن

سدوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

زى النهارده عام 1969.. اغتيال رئيس الصومال عبدالرشيد على

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 05:24 ص

العالم الخفى.. ملائكة الله وأهل لوط.. قرية سدوم تدفع ثمن ارتكابها الفاحشة.. والقرآن الكريم يورد القصة فى عدد من السور مكملة بعضها.. أرسل الله سبحانه عدداً من الملائكة لطمأنة لوط عليه السلام وتثبيته على موقفه

الثلاثاء، 21 مايو 2019 10:30 ص

العالم الخفى.. قصة الملائكة مع سيدنا إبراهيم.. القرآن يتحدث عن كرم الضيافة.. واختلاف فى البشارة و"ضحكة" السيدة سارة..قال السدى: لما بعث الله الملائكة لقوم لوط أقبلت تمشى فى صور رجال شبان

الإثنين، 20 مايو 2019 10:30 ص

بعد 3 سنوات من إعلان علماء آثار اكتشافهم أطلال "سدوم".. هل هى مدينة النبى لوط؟

الثلاثاء، 16 أكتوبر 2018 12:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
غرامة تصل لمليون جنيه عقوبة الإدلاء ببيانات غير صحيحة فى التعدى على ملكية منزل

غرامة تصل لمليون جنيه عقوبة الإدلاء ببيانات غير صحيحة فى التعدى على ملكية منزل

"إزاى التحول الرقمى بيفيد الاقتصاد؟" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"إزاى التحول الرقمى بيفيد الاقتصاد؟" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

السكة الحديد عن مسابقة تعيين مهندسين: اختبارات نفسية للمتقدمين لابد من اجتيازها

السكة الحديد عن مسابقة تعيين مهندسين: اختبارات نفسية للمتقدمين لابد من اجتيازها

مبادرة "100 مليون صحة" تكشف آليات الحماية من عدوى الالتهاب السحائى

مبادرة "100 مليون صحة" تكشف آليات الحماية من عدوى الالتهاب السحائى

كاريكاتير واشنطن بوست: الأمريكيون الأكثر ثراءً يدفعون ضرائب أقل من الطبقة الوسطى

كاريكاتير واشنطن بوست: الأمريكيون الأكثر ثراءً يدفعون ضرائب أقل من الطبقة الوسطى

اليوم آخر موعد لتلقى طلبات تنمية مهارات الشباب للمهن الحرفية

اليوم آخر موعد لتلقى طلبات تنمية مهارات الشباب للمهن الحرفية

الكهرباء: "روساتوم" تطرح 20 مناقصة خاصة بإنشاءات محطة الضبعة النووية

الكهرباء: "روساتوم" تطرح 20 مناقصة خاصة بإنشاءات محطة الضبعة النووية

فرص جديدة للاستثمار بالمناطق الصناعية بالمحافظات.. تخصيص 311 فدانا لإنشاء 50 مصنعا بالغردقة.. و2000 مستثمر يطلبون آلاف العمال بالمنطقة الصناعية بالإسكندرية.. وفتح باب التقديم على 16 مشروعا صناعيا بالداخلة (صور)

فرص جديدة للاستثمار بالمناطق الصناعية بالمحافظات.. تخصيص 311 فدانا لإنشاء 50 مصنعا بالغردقة.. و2000 مستثمر يطلبون آلاف العمال بالمنطقة الصناعية بالإسكندرية.. وفتح باب التقديم على 16 مشروعا صناعيا بالداخلة (صور)

التأمين الصحى: الهيئة مسئولة عن إدارة وتمويل الخدمات المقدمة للمشتركين

التأمين الصحى: الهيئة مسئولة عن إدارة وتمويل الخدمات المقدمة للمشتركين

تعرف على كيفية استخراج وثائق الأحوال المدنية عبر الإنترنت

تعرف على كيفية استخراج وثائق الأحوال المدنية عبر الإنترنت

محافظ الأقصر: قبول جميع طلبات تصالح واضعى اليد ومخالفي البناء

محافظ الأقصر: قبول جميع طلبات تصالح واضعى اليد ومخالفي البناء

مصير التنظيم السرى لحركة النهضة الإخوانية بعد وصول "قيس سعيد" للسلطة فى تونس.. خبير يتوقع مواجهة قوية بين الرئيس الجديد والحركة الإخوانية.. وأذناب الغنوشى يضعون مخططا خبيثاً لمنع فتح ملف جرائمهم الإرهابية

مصير التنظيم السرى لحركة النهضة الإخوانية بعد وصول "قيس سعيد" للسلطة فى تونس.. خبير يتوقع مواجهة قوية بين الرئيس الجديد والحركة الإخوانية.. وأذناب الغنوشى يضعون مخططا خبيثاً لمنع فتح ملف جرائمهم الإرهابية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة