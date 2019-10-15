سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 12:13 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عالمية

زعيمة "هونج كونج" تُلمح باتخاذ المزيد من التدابير لإخماد المظاهرات

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 10:40 ص
زعيمة "هونج كونج" تُلمح باتخاذ المزيد من التدابير لإخماد المظاهرات كاري لام
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
ألمحت رئيسة السلطة التنفيذية في (هونج كونج) كاري لام باتخاذ المزيد من التدابير، لقمع المظاهرات المندلعة منذ أسابيع في البلاد.
 
وقالت كاري لام - وفقا لما أوردته صحيفة الجارديان البريطانية، على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء - إنها لن تغض الطرف عن أعمال العنف المتزايدة في هونج كونج، مؤكدة أنها ستتوقف عن استخدام المزيد من سلطات الطوارئ لإخماد المظاهرات.
 
وكانت لام قد ألمحت بفرض المزيد من التدابير لقمع المظاهرات التي ترتدي عباءة العنف على نحو متزايد في عدة أحياء بالمركز المالي، وذلك قبل إلقائها خطاب السياسة السنوي.. كما أعلنت - في 4 من شهر أكتوبر الجاري - استدعاء قانون طوارئ قديم يعود إلى الحقبة الاستعمارية لم يُفعل منذ 52 عاما، لتمرير قانون يحظر ارتداء الأقنعة، متجاوزة بذلك السلطة التشريعية.
 
ورأت الجارديان أن هذه الخطوة أشعلت غضبا واسع النطاق في جميع أرجاء (هونج كونج) ودفعت بمئات الآلاف إلى ارتداء الأقنعة منذ ذلك الحين والخروج إلى الشوارع تحديا للقانون.

كاري لام

هونج كونج

المظاهرات

السلطة التشريعية

قانون طوارئ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم طارق حامد قبل مواجهة الأهلى فى القمة؟

شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم طارق حامد قبل مواجهة الأهلى فى القمة؟

كاهن كنيسة حلوان: المقاعد الخشبية ساعدت على اشتعال الحريق وأجساد القديسين سليمة

كاهن كنيسة حلوان: المقاعد الخشبية ساعدت على اشتعال الحريق وأجساد القديسين سليمة

المالية: مصر الأكثر جاذبية للاستثمار بأفريقيا والثانية عالميا فى الناتج المحلى

المالية: مصر الأكثر جاذبية للاستثمار بأفريقيا والثانية عالميا فى الناتج المحلى

البترول: ارتفاع إنتاج مصر من الغاز لـ7.2 مليار قدم مكعب يوميا سبتمبر الماضى

البترول: ارتفاع إنتاج مصر من الغاز لـ7.2 مليار قدم مكعب يوميا سبتمبر الماضى

فايلر يُطالب الأهلى بغلق ملفى الصفقات والراحلين مؤقتاً

فايلر يُطالب الأهلى بغلق ملفى الصفقات والراحلين مؤقتاً

الأرصاد: أمطار بسيناء وﺟﻨﻮب اﻟﺒﻼد ﺗﺼﻞ للسيول غدا..والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الأرصاد: أمطار بسيناء وﺟﻨﻮب اﻟﺒﻼد ﺗﺼﻞ للسيول غدا..والعظمى بالقاهرة 32 درجة

برنامج تدريبى للدفعة الثانية من البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة

برنامج تدريبى للدفعة الثانية من البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة

رونالدو بعد هدفه الـ700 فى مباراة البرتغال: الإنجازات تأتى من نفسها

رونالدو بعد هدفه الـ700 فى مباراة البرتغال: الإنجازات تأتى من نفسها

هاشتاج #لبنان_يحترق يتصدر تويتر.. ومخاوف من عدم السيطرة على الحرائق

هاشتاج #لبنان_يحترق يتصدر تويتر.. ومخاوف من عدم السيطرة على الحرائق

فيديو معلوماتى.. أخطر 5 سمكات سامة.. اعرف قصتها ومتقربش منها

فيديو معلوماتى.. أخطر 5 سمكات سامة.. اعرف قصتها ومتقربش منها

بث مباشر.. تركيا تواصل عدوانها على الأراضى السورية لليوم السابع على التوالى

بث مباشر.. تركيا تواصل عدوانها على الأراضى السورية لليوم السابع على التوالى

فريق ألمانى يفسخ عقد لاعبه التركى بسبب تأييده للعدوان على سوريا

فريق ألمانى يفسخ عقد لاعبه التركى بسبب تأييده للعدوان على سوريا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة