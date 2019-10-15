زعيمة "هونج كونج" تُلمح باتخاذ المزيد من التدابير لإخماد المظاهرات

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ألمحت رئيسة السلطة التنفيذية في (هونج كونج) كاري لام باتخاذ المزيد من التدابير، لقمع المظاهرات المندلعة منذ أسابيع في البلاد.

وقالت كاري لام - وفقا لما أوردته صحيفة الجارديان البريطانية، على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء - إنها لن تغض الطرف عن أعمال العنف المتزايدة في هونج كونج، مؤكدة أنها ستتوقف عن استخدام المزيد من سلطات الطوارئ لإخماد المظاهرات.

وكانت لام قد ألمحت بفرض المزيد من التدابير لقمع المظاهرات التي ترتدي عباءة العنف على نحو متزايد في عدة أحياء بالمركز المالي، وذلك قبل إلقائها خطاب السياسة السنوي.. كما أعلنت - في 4 من شهر أكتوبر الجاري - استدعاء قانون طوارئ قديم يعود إلى الحقبة الاستعمارية لم يُفعل منذ 52 عاما، لتمرير قانون يحظر ارتداء الأقنعة، متجاوزة بذلك السلطة التشريعية.

ورأت الجارديان أن هذه الخطوة أشعلت غضبا واسع النطاق في جميع أرجاء (هونج كونج) ودفعت بمئات الآلاف إلى ارتداء الأقنعة منذ ذلك الحين والخروج إلى الشوارع تحديا للقانون.