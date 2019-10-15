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زحام مرورى بطريق القاهرة الإسكندرية بنطاق بنها لانقلاب سيارة محملة بالزيوت

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 08:58 ص
زحام مرورى بطريق القاهرة الإسكندرية بنطاق بنها لانقلاب سيارة محملة بالزيوت إنقلاب سيارة - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم

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شهد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بنطاق مدينة بنها، فى اتجاه طريق القاهرة، حادث انقلاب سيارة نقل محملة بكمية من الزيوت على الطريق، ما أدى إلى زحام مرورى فى اتجاه الخروج من مدينة بنها للقاهرة.

وانتقلت قوات المرور والحماية المدنية بقيادة اللواء إيهاب مرزوق مدير مرور القليوبية، وتمت الاستعانة بلودر لرفع آثار الحادث والعمل على أعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

وتلقى اللواء طارق عجيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا بانقلاب سيارة نقل محملة بالزيت عند نزلة كوبرى بنها اتجاه القاهرة، وجارٍ رفع آثار الحادث، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.


انقلاب سيارة نقل

طريق القاهرة الاسكندرية الزراعى

مدينة بنها

زحام مرورى بطريق القاهرة الاسكندرية

اليوم السابع بلس

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