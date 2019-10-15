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"رى أسيوط " : مستعدين لإستقبال موسم السيول ونتلقى تقارير بحالة الطقس

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 05:00 ص
"رى أسيوط " : مستعدين لإستقبال موسم السيول ونتلقى تقارير بحالة الطقس استعدادات رى أسيوط لإستقبال موسم السيول
كتبت أسماء نصار

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كشف المهندس رمضان كمال ، رئيس الإدارة المركزية لرى أسيوط أنه يتم التواصل المستمر وعلى مدار الساعة مع مركز التنبؤ المبكر للأمطار بقطاع التخطيط حيث تلقى تقارير حالة الطقس على مدار 3 أيام قادمة بخرائط الأمطار المتوقعة، وأنه يتم التأكيد بصفة مستمرة على جاهزية معدات الطوارئ بالإدارات التابعة للإدارة المركزية حيث يوجد 19 معدة متنوعة عبارة عن حفارات ولوادر.
 
وأضاف كمال،  فى تصريحات خاصة لـ  “ اليوم السابع" أنه  تم تشكيل غرفة عمليات بالإدارة المركزية للموارد المائية والرى بأسيوط بعضوية مديرى العموم ومسئولى المعدات فى حالة ورود تنبؤات عن عدم إستقرار بالأحوال الجوية وإحتمال سقوط أمطار يتم أيضا وبصفة مستمرة التأكيد على الحالة الفنية لمخرات السيول الصناعية وسدود وجسور الأعاقة والتأكد من جاهزيتها يتم التأكد بصفة دورية على حالة الترع والمصارف ومصارف التخفيف المستخدمة لتصريف مياه السيول.
 
 
وأوضح كمال،  أنه تم تنفيذ أعمال حماية بالمناطق والوديان شرق وغرب النيل بدائرة محافظة أسيوط عبارة عن 39 سد إعاقة، و6  جسور حماية، وبحيرة تخزين و 2 مخر سيل .
 
 وأشار  كمال ، الى أن الإدارة العامة للتوسع الأفقى ومشروعات رى أسيوط نفذت مشروعات حماية من أخطار السيول  عبارة عن سدود إعاقة وجسور حماية بمناطق "وادى الشيخ_وادى إيمو _وادى غرب العوامر" شرق وغرب النيل بمحافظة أسيوط بإعتمادات مالية من الوزارة قدرها 58 مليون جنيه عن العامين الماليين السابقين ، لافتا الى أنه  جارى طرح أعمال حماية بالوادى العمرانى بمركز ديروط بإعتمادات من الوزارة قدرها 128 مليون جنيه على عامين ماليين. 
 
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وزارة الرى

الامطار

السيول

حالة الطقس

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