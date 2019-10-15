رئيس وزراء بلغاريا يطالب رئيس اتحاد الكرة بالاستقالة بعد أحداث عنصرية

(رويترز)

قال وزير الرياضة البلغارى، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء بويكو بوريسوف، دعا رئيس اتحاد كرة القدم فى البلاد إلى الاستقالة، عقب إساءة عنصرية شابت مباراة فى تصفيات بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم أمام إنجلترا فى صوفيا يوم الاثنين.

وقال كراسين كراليف "اتصل بى رئيس الوزراء قبل قليل، "تعلمون حجم الجهد الذى قامت به الحكومة لتطوير كرة القدم البلغارية فى السنوات الأربع الماضية".

وتابع، "لكن بعد الأحداث الأخيرة ومع الأخذ فى الاعتبار الصورة الكاملة لكرة القدم فى البلاد والأحداث التى وقعت الليلة الماضية، أمرنى رئيس الوزراء اعتبارا من اليوم بتعليق كافة العلاقات مع الاتحاد البلغارى لكرة القدم، بما فى ذلك الجوانب المالية حتى استقالة بوريسلاف ميهايلوف."

ولم يتسن على الفور الوصول إلى مسؤولى الاتحاد البلغارى للتعليق.