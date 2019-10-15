رئيس جامعة قناة السويس يستقبل نقيب الفنانين ويكرم عمداء كلية الطب البيطرى السابقين

أستقبل الدكتور طارق راشد رحمى رئيس جامعة قناة السويس الدكتور أشرف زكى نقيب الفنانين، وقد اصطحب رئيس الجامعة نقيب الفنانين والوفد المرافق له فى جولة تفقدوا خلالها مسرح الجامعة ومبنى رعاية الشباب والمسرح الخاص به وإستديوإذاعة الجامعة وغيرها من المنشآت

ومن ناحية أخرى أكد الدكتور طارق راشد رحمى رئيس جامعة قناة السويس على أهمية تواصل أعضاء هيئة التدريس مع الطلاب وتحفيزهم من أجل التفوق وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الطلابية و المشاركة في المؤتمرات الطلابية، جاء ذلك خلال لقاء رئيس الجامعه مع مجلس كلية الطب البيطرى الذى حضره اليوم، وكان فى استقباله الدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطرى

وحرص المجلس على تكريم الدكتورطارق راشد رحمى رئيس الجامعة، كما تم تكريم الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والأستاذ بالكلية، وتم تكريم عمداء الكلية السابقون على مدارإنشائها، حيث تم تكريم الراحل الدكتورعبد الحميد شلبى رئيس الجامعة وعميد الكلية الأسبق وتسلمتها عنه أبنته الدكتورة عبيرعبد الحميد شلبى وتكريم عمداء الكلية السابقين وهم الراحل الدكتورمحمد على شليح وتسلمتها ابنته الدكتورة رضوي محمد على، والدكتور حسنى عبد اللطيف عبد الرحمن والدكتور محمد السيد عناني والدكتور محمد عبد التواب عوض، والدكتورربيع السيد صالح، والراحل الدكتورحاتم عبد الخالق جمازوتسلمتها ابنته الدكتورة رانا حاتم، والدكتورإبراهيم محمد فارس، والدكتورإبراهيم حسين أحمد.