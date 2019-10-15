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رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة بكالوريوس التربية النوعية دور سبتمبر 2019 بـ66%

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 07:48 م
رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة بكالوريوس التربية النوعية دور سبتمبر 2019 بـ66% رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة بكالوريوس التربية النوعية
المنوفية محمد فتحى

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اعتمد الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، نتيجة التراكمى لمرحلة البكالوريوس بكلية التربية النوعية دور سبتمبر 2019. جاء ذلك فى بيان صحفى أصدرته الجامعة اليوم الثلاثاء.

 

وأعلنت الدكتورة حنان يشار، عميد الكلية، أن نسبة النجاح بلغت 66% ، وبلغت بقسم التربية الفنية 76%، و الإعلام التربوى والصحافة والإذاعة المدرسية 72%، و الإعلام التربوى والمسرح المدرسى 72%، وتكنولوجيا التعليم والحاسب الآلى 66%.

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جدير بالذكر أن يوم الأحد الماضى، اعتمد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية نتيجة الفرقة الرابعة دور سبتمبر 2019 بكلية التربية جامعة المنوفية.وأشار الدكتور صبحى شرف عميد الكلية، إلى أن عدد المتقدمين 138 طالب وطالبة، وقد بلغت نسبة النجاح على مستوى أقسام الكلية 100% وهى: اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، التاريخ، الجغرافيا، الرياضيات، بيولوجى، كيمياء، فيزياء، ت.أ اللغة العربية، ت.أ اللغة الإنجليزية، ت.أ الرياضيات، ت.أ علوم، الطفولة، زراعى، تبريد وتكييف "قديم". حضر اعتماد النتيجة الدكتورة فتحية بطيخ وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.


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