رئيس جامعة القناة: يجب تشجيع الطلاب على ممارسة الأنشطة لتنمية مهاراتهم

الإسماعيلية – جمال حراجى

أكد الدكتور طارق راشد رحمى، رئيس جامعة قناة السويس، ضرورة تشجيع الطلاب على ممارسة الأنشطة الطلابية التى تساعدهم فى تنمية المهارات والقدرات.

وكان مجلس شئون التعليم والطلاب قد عقد اليوم اجتماعه برئاسة الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وحضره وكلاء التعليم والطلاب بالكليات المختلفة.

وأكد المجلس على توجيهات رئيس الجامعة بالتواصل مع الطلاب وحثهم على المشاركة فى الأنشطة المختلفة.

وشدد المجلس على أهمية التواصل مع الطلاب وحثهم الدائم على الاجتهاد والانتظام في العملية التعليمية، مشيرا إلى ضرورة تشجيع الطلاب على ممارسة الأنشطة الطلابية التى تساعدهم فى تنمية المهارات والقدرات.

كما أكد ضرورة تفعيل دور وحدات الدعم الأكاديمي بالكليات وتواصلها مع الطلاب، بجانب ضرورة تشجيع الطلاب على الاشتراك فى المؤتمرات البحثية وإعداد أبحاث مرتبطة بالمجتمع.

كما استعرض المجلس العديد من الأمور والقضايا الخاصة بالنواحي التعليمية.