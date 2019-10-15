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رئيس بى بى: 35 مليار دولار حجم استثمارات بمصر وننتج 60% من الإنتاج السنوى

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 03:22 م
رئيس بى بى: 35 مليار دولار حجم استثمارات بمصر وننتج 60% من الإنتاج السنوى بترول
كتبت - مروة الغول

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أكد كريم علاء رئيس شركة بي بي مصر أن شعار مؤتمر دول حوض البحر المتوسط هذا العام "التكامل بين ضفتي البحر المتوسط" يعد ذا أهمية كبيرة بالنظر إلى الفرص الواعدة الحالية بالبحر المتوسط والحاجة إلى التزام جاد وشراكة حقيقية للمساعدة في إطلاق هذه الإمكانات الكبيرة، مؤكدا ثقة بى بى بأن مصر في وضع جيد لتصبح مركزًا عالميًا للطاقة وأن موقعها الجغرافي يضعها في مركز تجارة الطاقة العالمية.
 
وأوضح أن استثمارات شركة بي بي في مصر حتى الآن بلغت أكثر من 35 مليار دولار، وأنها تعمل على توسيع أنشطتها، لتصبح مصر أحد أكبر الدول في ملف استثمارات شركة بي بي العالمية، مما يتماشى مع استراتيجية النمو الخاصة بها التي تهدف للوصول إلى ما يزيد عن ثلاثة أضعاف الإنتاج الحالي بحلول عام 2020 مقارنة بعام 2016.
 
وأضاف كريم علاء، أن اكتشافات الغاز الحديثة في البحر المتوسط تثير اهتمام قادة الصناعة البترولية للاستثمار بصورة أكبر، وتطبيق أحدث التقنيات، والاستفادة من البنية التحتية الموسعة لمصر في البحر المتوسط لتوفير، مشيداً بجهود وزارة البترول لإيجاد بيئة أعمال مستدامة تشجع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة مع التوسع في الاستثمارات الحالية.
 
وأشار رئيس شركة بي بي مصر، إلى الشراكة الاستراتيجية مع الحكومة المصرية التي ازدهرت لأكثر من 55 عامًا، وإنتاج شركة بى بى - مع شركائها حوالى 60% من الإنتاج السنوي للغاز في مصر، واستمرار العمل فى حقل أتول في منطقة امتياز شمال دمياط والذى ينتج حوالى 300 مليون قدم مكعب يومياً من ثلاثة آبار وأنه جارى حفر بئر رابعة لدعم وزيادة الاحتياطى والإنتاج.
 
وأشار، إلي أنه استكمالا لنجاح تنفيذ مشروع أتول والاستفادة من البنية التحتية القائمة، ستعمل بى بى على تطوير كشف القطامية والذى من المخطط أن يبدأ الإنتاج فى منتصف عام 2020 وسيتم معالجته في تسهيلات الشركة الفرعونية للبترول والتخطيط أيضًا لتطوير أول حقل فى طبقة أوليجوسين في دلتا النيل، ساتيس غرب، والذي يمكن أن يكشف عن امكانات إضافية في البحر المتوسط مضيفا أن الشهر الماضي شهد بداية الإنتاج من حقل بلطيم جنوب غرب بالشراكة مع إينى.
 
وأشار كريم علاء، إلى استثمارات بى بى فى مشروع غرب دلتا النيل لتنمية خمسة حقول، حيث بدأ انتاج حقلي تورس وليبرا في عام 2017، يليها جيزة وفيوم في فبراير 2019، ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج حقل ريفين بنهاية العام، وبالتالي، يرتفع إجمالي إنتاج غرب دلتا النيل إلى حوالي 1.3 بليون قدم مكعب في اليوم، أي ما يعادل نحو 15% من الإنتاج الحالي للغاز في مصر.
 
وأضاف أن قيام بى بى بتكثيف أعمالها لتحقيق مزيد من الاكتشافات يسهم في تحقيق هدف مصر لتصبح مركزاً اقليمياً للطاقة، فإننا نقوم بقفزات هائلة للكشف عن مزيد من الثروات في دلتا النيل، مشيراً إلى اهتمامها بالدخول فى المزايدات،وكشف عن تقدم بى بى إلى مزايدة التي يتم طرحها البحر الأحمر- وجدد عزم بى بى الاستمرار في المشاركة في المزايدات والاستفادة من وضع بنيتها التحتية القوية والشراكات الاستراتيجية التي قامت بتشكيلها.
 
وأشار كريم إلى أن وزارة البترول تقوم بتنفيذ برنامج للتطوير والتحديث ولديها استراتيجية وخطة قوية لتحقيقها ومواصلة  بى بى التزامها في دعم البرنامج من خلال توفير برامج تدريبية داخلية وخارجية.
 
 

البترول

الغاز

مزايدة البحر الأحمر

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