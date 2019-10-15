سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 06:19 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عالمية

رئيس برلمان كوريا الجنوبية يدعو البرلمانات العالمية لدعم عملية السلام

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 04:47 م
رئيس برلمان كوريا الجنوبية يدعو البرلمانات العالمية لدعم عملية السلام رئيس كوريا الجنوبية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 دعا رئيس البرلمان الكوري الجنوبي مون هي-سانج، البرلمانات في جميع أنحاء العالم إلى دعم الجهود الجارية لنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.
 
وقال مون - خلال خطابه الرئيسي في مناقشة عامة للجمعية الـ141 للاتحاد البرلماني الدولي في العاصمة الصربية (بلجراد) وفقا لما أورته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إن شبه الجزيرة الكورية بحاجة ماسة إلى الوعود والاتفاقيات القائمة على الثقة وإضفاء الطابع المؤسسي لإرساء سلام قوي في البلاد.
 
وأضاف: "نطلب دعمكم الثابت وتعاونكم الكبير في الجهود المبذولة لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية وإحلال السلام".. مشددا على أهمية نظام التجارة الحرة، داعيا جميع البرلمانات العالمية إلى توفير الثقة والدعم الكاملين للمنظمات والمعاهدات الدولية ذات الصلة من أجل التجارة العادلة والحرة القائمة على قواعد شفافة.

كوريا الجنوبية

بلجراد

السلاح النووي

كوريا الشمالية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز 6.. السيسى لرئيس تويوتا: مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات اليابانية

موجز 6.. السيسى لرئيس تويوتا: مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات اليابانية

وكالة إيطالية : مؤشرات إيجابية للسياحة المصرية وعودة الاستثمار السياحى

وكالة إيطالية : مؤشرات إيجابية للسياحة المصرية وعودة الاستثمار السياحى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 15-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 15-10-2019

السيسى لرئيس تويوتا: مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات والمنتجات اليابانية

السيسى لرئيس تويوتا: مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات والمنتجات اليابانية

أبرزهم نعوم تشومسكى.. 200 شخصية عالمية توقع عريضة ضد عدوان تركيا على سوريا

أبرزهم نعوم تشومسكى.. 200 شخصية عالمية توقع عريضة ضد عدوان تركيا على سوريا

تونس تحقق بواقعة ممارسة برلمانى فعلا فاضحا فى سيارته أمام مدرسة فتيات

تونس تحقق بواقعة ممارسة برلمانى فعلا فاضحا فى سيارته أمام مدرسة فتيات

وزير الخارجية البريطانى: لا تراخيص جديدة للصادرات الدفاعية إلى تركيا

وزير الخارجية البريطانى: لا تراخيص جديدة للصادرات الدفاعية إلى تركيا

وفد مصر يصل واشنطن للمشاركة فى اجتماعات صندوق النقد.. تعرف على التفاصيل

وفد مصر يصل واشنطن للمشاركة فى اجتماعات صندوق النقد.. تعرف على التفاصيل

مدرس فى دعوى نشوز: "بيتنا اتخرب من يوم ما المدام عملت حساب على فيس بوك"

مدرس فى دعوى نشوز: "بيتنا اتخرب من يوم ما المدام عملت حساب على فيس بوك"

ضبط 50 متهما وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة في حملة أمنية بالجيزة

ضبط 50 متهما وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة في حملة أمنية بالجيزة

شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم طارق حامد قبل مواجهة الأهلى فى القمة؟

شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم طارق حامد قبل مواجهة الأهلى فى القمة؟

بليلة الخير.. أم نادية تزرع قمح بنفسها لتطعم قرية كاملة من صنع يدها.. فيديو

بليلة الخير.. أم نادية تزرع قمح بنفسها لتطعم قرية كاملة من صنع يدها.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة