رئيس المنطقة الأزهرية بالإسكندرية يشهد احتفال أكتوبر بمجمع فتيات محرم بك

الإسكندرية - أسماء على بدر

شهد الشيخ نشأت الصاوى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الثلاثاء، احتفال مجمع فتيات محرم النموذجى ( الابتدائى - الإعدادى ) بالذكرى الـ 46 لانتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الدكتورة أميمة قنطوش مدير التعليم النموذجي، وعصام فوزى مدير إدارة شرق التعليمية الأزهرية، وعددٍ من الموجهين والموجهات.

وقدمت طالبات المعهد عروضًا مسرحية، وإلقاء شعر، وبعض الأناشيد الوطنية الحماسية، وألقى عصام فوزى كلمة رحب فيها بفضيلة رئيس الإدارة المركزية، وهنأ جميع المصريين بذكرى انتصارات أكتوبر، وتحدث عن الدروس والعبر المستفادة من حرب أكتوبر؛ وذلك لتنمية روح الانتماء وحب الوطن فى نفوس الطالبات، وتنشئتهن على تقدير وتعظيم مكانة الوطن، والتضحية بكل شيء فى سبيل الدفاع عنه.

وفى سياقٍ آخر تابع رئيس الإدارة المركزية سير العملية التعليمية بمعهد محمد صالح الابتدائي؛ للاطمئنان على سير العملية التعليمية، حيث تفقد الفصول الدراسية، وتناقش مع الطلاب للوقوف على مستواهم العلمي، وشدد فضيلته على التزام المعلمين بالحضور من بداية طابور الصباح، وأوصى على تفعيل حجرة الحاسب الآلي، مؤكد على تفعيل الطرق الحديثة للمنهج الجديد للصفين الأول والثانى الابتدائى وفقًا لرؤية مصر 2030 لتطوير التعليم.