سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 03:26 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس المنطقة الأزهرية بالإسكندرية يشهد احتفال أكتوبر بمجمع فتيات محرم بك

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 03:11 م
رئيس المنطقة الأزهرية بالإسكندرية يشهد احتفال أكتوبر بمجمع فتيات محرم بك رئيس المنطقة الأزهرية بالإسكندرية بمجمع فتيات محرم بك
الإسكندرية - أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد الشيخ نشأت الصاوى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الثلاثاء، احتفال مجمع فتيات محرم النموذجى ( الابتدائى - الإعدادى ) بالذكرى الـ 46 لانتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الدكتورة أميمة قنطوش مدير التعليم النموذجي، وعصام فوزى مدير إدارة شرق التعليمية الأزهرية، وعددٍ من الموجهين والموجهات.

وقدمت طالبات المعهد عروضًا مسرحية، وإلقاء شعر، وبعض الأناشيد الوطنية الحماسية، وألقى عصام فوزى كلمة رحب فيها بفضيلة رئيس الإدارة المركزية، وهنأ جميع المصريين بذكرى انتصارات أكتوبر، وتحدث عن الدروس والعبر المستفادة من حرب أكتوبر؛ وذلك لتنمية روح الانتماء وحب الوطن فى نفوس الطالبات، وتنشئتهن على تقدير وتعظيم مكانة الوطن، والتضحية بكل شيء فى سبيل الدفاع عنه.

وفى سياقٍ آخر تابع رئيس الإدارة المركزية سير العملية التعليمية بمعهد محمد صالح الابتدائي؛ للاطمئنان على سير العملية التعليمية، حيث تفقد الفصول الدراسية، وتناقش مع الطلاب للوقوف على مستواهم العلمي، وشدد فضيلته على التزام المعلمين بالحضور من بداية طابور الصباح، وأوصى على تفعيل حجرة الحاسب الآلي، مؤكد على تفعيل الطرق الحديثة للمنهج الجديد للصفين الأول والثانى الابتدائى وفقًا لرؤية مصر 2030 لتطوير التعليم.


الاسكندريه

المنطقة الازهريه بالاسكندرية

احتفال اكتوبر

مجمع فتيات محرم النموذجى

مدير التعليم النموذجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مدير المنطقة الأزهرية بالإسكندرية يشهد احتفالات أكتوبر فى برج العرب

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 05:38 م

تكرم الفائزين بمسابقات التعليم بالإسكندرية.. والمنطقة الأزهرية تحتفل على بانتصارات أكتوبر

الأحد، 13 أكتوبر 2019 03:29 م

ضبط سائق بالمنطقة الأزهرية بالغربية استولى على أموال مواطنين مقابل تعيينهم

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 03:24 م

رئيس المنطقة الأزهرية بالإسكندرية يفتتح قاعات جديدة لاستقبال الأطفال بمعهد الراشدين بميامى

الأحد، 29 سبتمبر 2019 03:18 م

رئيس المنطقة الأزهرية بالإسكندرية يتفقد المعاهد التعليمية

الأربعاء، 25 سبتمبر 2019 02:39 م

صور.. رئيس المنطقة الأزهرية بالإسكندرية يتفقد معاهد العامرية

الإثنين، 23 سبتمبر 2019 02:41 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 15-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 15-10-2019

السيسى لرئيس تويوتا: مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات والمنتجات اليابانية

السيسى لرئيس تويوتا: مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات والمنتجات اليابانية

أبرزهم نعوم تشومسكى.. 200 شخصية عالمية توقع عريضة ضد عدوان تركيا على سوريا

أبرزهم نعوم تشومسكى.. 200 شخصية عالمية توقع عريضة ضد عدوان تركيا على سوريا

تونس تحقق بواقعة ممارسة برلمانى فعلا فاضحا فى سيارته أمام مدرسة فتيات

تونس تحقق بواقعة ممارسة برلمانى فعلا فاضحا فى سيارته أمام مدرسة فتيات

وزير الخارجية البريطانى: لا تراخيص جديدة للصادرات الدفاعية إلى تركيا

وزير الخارجية البريطانى: لا تراخيص جديدة للصادرات الدفاعية إلى تركيا

وفد مصر يصل واشنطن للمشاركة فى اجتماعات صندوق النقد.. تعرف على التفاصيل

وفد مصر يصل واشنطن للمشاركة فى اجتماعات صندوق النقد.. تعرف على التفاصيل

مدرس فى دعوى نشوز: "بيتنا اتخرب من يوم ما المدام عملت حساب على فيس بوك"

مدرس فى دعوى نشوز: "بيتنا اتخرب من يوم ما المدام عملت حساب على فيس بوك"

ضبط 50 متهما وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة في حملة أمنية بالجيزة

ضبط 50 متهما وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة في حملة أمنية بالجيزة

شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم طارق حامد قبل مواجهة الأهلى فى القمة؟

شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم طارق حامد قبل مواجهة الأهلى فى القمة؟

بليلة الخير.. أم نادية تزرع قمح بنفسها لتطعم قرية كاملة من صنع يدها.. فيديو

بليلة الخير.. أم نادية تزرع قمح بنفسها لتطعم قرية كاملة من صنع يدها.. فيديو

كاهن كنيسة حلوان: المقاعد الخشبية ساعدت على اشتعال الحريق وأجساد القديسين سليمة

كاهن كنيسة حلوان: المقاعد الخشبية ساعدت على اشتعال الحريق وأجساد القديسين سليمة

المالية: مصر الأكثر جذبا للاستثمار بأفريقيا والثانية عالميا فى نمو الناتج المحلى

المالية: مصر الأكثر جذبا للاستثمار بأفريقيا والثانية عالميا فى نمو الناتج المحلى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة