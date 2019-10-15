رئيس السكة الحديد يتفقد أعمال تطوير برج بنى مزار بمشروع كهربة إشارات خط بنى سويف/أسيوط

قام المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، بزيارة لمتابعة أعمال تطوير نظم الإشارات على خط القاهرة / اسوان ومتابعة الاعمال النهائية لدخول برج بنى مزار الخدمة قريبا .

وأضافت هيئة السكة الحديد أن تطوير نظم الإشارات على خط بنى سويف/ أسيوط بطول 250 كم تنفيذ شركة الستوم بقرض من البنك الدولى ومن المتوقع انتهاء الأعمال فى نهاية عام 2020.

وفى وقت سابق تم دخول عدد 3 أبراج إشارات الخدمة وهى ابوقرقاص – مغاغة -الروضة وجارى العمل في سبع أبراج أخرى ضمن أعمال المشروع.

وأثناء الزيارة وجه رسلان المسئولين عن محطة وبرج بنى مزار بإزالة الحلفا والأتربه من أمام البرج ومراجعة حالة النظافة فى المحطة وأهمية قيام ناظر المحطة بدوره وهو تطبيق أعلى درجات السلامة من أجل راحة وسلامة جمهور الركاب.