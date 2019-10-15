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رئيس الرقابة المالية يشكل مجلس أمناء مركز التحكيم وتسوية المنازعات

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 02:21 م
رئيس الرقابة المالية يشكل مجلس أمناء مركز التحكيم وتسوية المنازعات الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

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أصدر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، القرار رقم 133 لسنة 2019 بتشكيل مجلس أمناء مركز التحكيم وتسوية المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية، وذلك فى خطوة نحو تفعيل آلية قانونية مؤثرة لنظر وإنهاء أي نزاع يظهر بين المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية. 
 
وقال محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار المنشئ  لمركز التحكيم ينص على أن يدار من خلال مجلس أمناء مكون من 7 أعضاء، منهم 4 من الخبراء والمتخصصين في مجال التحكيم وتسوية المنازعات، يصدر باختيارهم قرار من مجلس إدارة الهيئة، بناءً على ترشيح من رئيس الهيئة لمدة أربعة سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويختص مجلس الأمناء برسم السياسات العامة ويضع خطة عمل المركز، كما يختص بإعتماد قواعد قيد الخبراء الذين يجوز لهم القيام بأعمال الوساطة أو تسوية المنازعات، واعتماد قواعد تجنب تعارض المصالح للمحكمِّينَ والخبراء والقائمينَ على إدارة المركز أو العاملين به عند قيام المركز بتأدية مهامه، بالإضافة إلى المساهمة في نشر الثقافة والتوعية بأهمية التحكيم ووسائل التسوية الرضائية للمنازعات خاصة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية وإصدار النشرات والمطبوعات المتخصصة.
 
والجدير بالذكر أنه تم صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2019  - بمنتصف العام الجارى - بإنشاء مركز للتحكيم والتسوية في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الخاصة بالمعاملات المالية غير المصرفية والصادر بغرض تفعيل المادة العاشرة من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والإدوات المالية غير المصرفية رقم (10) لسنة 2009 ، والتي تضمنت إنشاء مركز للتحكيم والتسوية في المنازعات وتجيز  للمتعاملين اللجوء إليه إذا ما اتفقوا ابتداءا" أو لاحقا على تسوية النزاع عن طريق التحكيم، في خطوة تعزز حق المتعاملين فى اللجوء لآليات تكفلها لهم التشريعات المنظمة للأسواق المالية غير المصرفية وتتسم بالكفاءة والفعالية والسرعة لتسوية وحل النزاعات الى تنشأ من مقدمى الخدمة.

الرقابة المالية

مركز تخكيم المنازعات

محمد عمران

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