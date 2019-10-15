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رئيس الإكوادور يوقع مرسوما رسميا بإلغاء رفع الدعم عن الوقود

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 03:00 ص
رئيس الإكوادور يوقع مرسوما رسميا بإلغاء رفع الدعم عن الوقود لينين مورينو الرئيس الإكوادورى
كتب وكالات

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وقع الرئيس الإكوادورى لينين مورينو، الثلاثاء، مرسوما رسميا بإلغاء قرار رفع الدعم عن الوقود بعد الاتفاق بين الحكومة وقادة السكان الأصليين لإنهاء ما يقرب من أسبوعين من الاحتجاجات العنيفة، بحسب موقع العين الإخبارى

وقال مورينو، فى المرسوم، إن أسعار الوقود ستعود إلى مستوياتها السابقة فى منتصف الليل، مؤكدا أن الحكومة ستسعى لإيجاد خطة جديدة لمعالجة دعم الوقود الذى لا يفيد الأثرياء أو المهربين.

المظاهرات التى خلفت 7 قتلى، اندلعت عندما ألغى الرئيس لينين مورينو دعم الوقود للحصول على قرض بقيمة 4.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، الأمر الذى تسبب فى تضاعف أسعار السلع، بحسب الصحيفة.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن مورينو عقد محادثات مع خايمى فارجاس، رئيس منظمة كوناى التى تعد مظلة لمنظمات السكان الأصليين، لمدة 4 ساعات فى العاصمة كيتو بثها التلفزيون الحكومى على الهواء مباشرة.

وقال بيان مشترك للحكومة وممثلين عن المتظاهرين والوسطاء: "مع التوصل إلى هذا الاتفاق ستتوقف الاحتجاجات فى جميع أنحاء الإكوادور ونلتزم باستعادة السلام فى البلاد"، مضيفا أن الحكومة سحبت قرارها برفع دعم الوقود.

كان الآلاف قد تدفقوا إلى شوارع العاصمة الإكوادورية كيتو بعد فترة وجيزة من الإعلان، ملوحين بالأعلام ويطلقون الألعاب النارية احتفالا بالاتفاق، وقرأ البيان مسئول الأمم المتحدة الذى قام بدور الوساطة فى المحادثات بمساعدة من الكنيسة الكاثوليكية.

 


رئيس الإكوادور

أخبار الإكوادور

رفع الدعم عن الوقود

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العنف فى الإكوادور

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