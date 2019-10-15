سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 09:47 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عربية

رئيس الأركان السودانى يشيد بأدوار المنظمات الإقليمية ودول الجوار فى مساندة بلاده

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 09:18 م
رئيس الأركان السودانى يشيد بأدوار المنظمات الإقليمية ودول الجوار فى مساندة بلاده الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس الأركان المشتركة في السودان
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أشاد الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، رئيس الأركان المشتركة في السودان، بالأدوار التي تضطلع بها المنظمات الإقليمية ودول الجوار في دعم ومساندة بلاده، في مختلف الظروف خاصة في هذه المرحلة التاريخية التي تعبر فيها إلى الأمن والاستقرار.

وذكر بيان للقوات المسلحة السودانية أن رئيس الأركان المشتركة استقبل اليوم السفير الدكتور عبد الله عمر بوح، مدير سكرتارية آلية شرق أفريقيا "إيساف".

وأكد رئيس الأركان المشتركة التزام السودان بالمساهمة في إنجاح كافة أنشطة المنظمة إلي جانب الدول الأعضاء، مشيدا بالنجاحات التي حققتها المنظمة خاصة في مجالات التدريب والاستعداد.

من جانبه، امتدح بوح دور السودان واسهاماته المتعددة واستضافته لعدد من الأنشطة والفعاليات الخاصة بـ "إيساف"، مشيرا في هذا الصدد إلى دورة تخطيط المهام المشتركة التي تستضيفها الخرطوم حاليا.

وقدم سكرتير "إيساف" لرئيس الأركان المشتركة شرحا إضافيا حول أعمال المنظمة في الفترة الماضية وتطلعاتها المستقبلية.

 

 


السودان

رئيس الاركان السودانى

افريقيا

ايساف

القوات المسلحة السودانية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع: السيسى لمستثمرى مصر فى الخارج: نحتاج لكل سواعد أبنائنا

اليوم السابع: السيسى لمستثمرى مصر فى الخارج: نحتاج لكل سواعد أبنائنا

وزير الدفاع الأمريكى: أردوغان يتحمل أى جرائم حرب فى سوريا ومسئولية إحياء داعش

وزير الدفاع الأمريكى: أردوغان يتحمل أى جرائم حرب فى سوريا ومسئولية إحياء داعش

مايك بنس لـ رئيس الوزراء: لا توجد سوى مصر واحدة فى العالم ونقدر العلاقات معها لأقصى حد.. نائب الرئيس الأمريكى: سأزور تركيا هذا الأسبوع لإيجاد حل للمشكلة التى تسبب فيها دخول القوات التركية للأراضى السورية

مايك بنس لـ رئيس الوزراء: لا توجد سوى مصر واحدة فى العالم ونقدر العلاقات معها لأقصى حد.. نائب الرئيس الأمريكى: سأزور تركيا هذا الأسبوع لإيجاد حل للمشكلة التى تسبب فيها دخول القوات التركية للأراضى السورية

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

صراع العلامات التجارية أمام المحكمة الاقتصادية.. شركة "جرافت للرياضة" تقاضى "ماجد الفطيم للترفيه" بسبب العلامة "جرافت كود".. المحكمة تنتدب خبير العلامات للتأكد من استعمال الشركتين العلامة خلال 5 سنوات متتالية

صراع العلامات التجارية أمام المحكمة الاقتصادية.. شركة "جرافت للرياضة" تقاضى "ماجد الفطيم للترفيه" بسبب العلامة "جرافت كود".. المحكمة تنتدب خبير العلامات للتأكد من استعمال الشركتين العلامة خلال 5 سنوات متتالية

موجز 6.. السيسى لرئيس تويوتا: مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات اليابانية

موجز 6.. السيسى لرئيس تويوتا: مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات اليابانية

وكالة إيطالية : مؤشرات إيجابية للسياحة المصرية وعودة الاستثمار السياحى

وكالة إيطالية : مؤشرات إيجابية للسياحة المصرية وعودة الاستثمار السياحى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 15-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 15-10-2019

السيسى لرئيس تويوتا: مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات والمنتجات اليابانية

السيسى لرئيس تويوتا: مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات والمنتجات اليابانية

أبرزهم نعوم تشومسكى.. 200 شخصية عالمية توقع عريضة ضد عدوان تركيا على سوريا

أبرزهم نعوم تشومسكى.. 200 شخصية عالمية توقع عريضة ضد عدوان تركيا على سوريا

تونس تحقق بواقعة ممارسة برلمانى فعلا فاضحا فى سيارته أمام مدرسة فتيات

تونس تحقق بواقعة ممارسة برلمانى فعلا فاضحا فى سيارته أمام مدرسة فتيات

وزير الخارجية البريطانى: لا تراخيص جديدة للصادرات الدفاعية إلى تركيا

وزير الخارجية البريطانى: لا تراخيص جديدة للصادرات الدفاعية إلى تركيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة