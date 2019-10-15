رئيس الأركان الأمريكى يناقش مع نظيره الروسى الوضع فى سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء، أن الاتصال الهاتفى بين رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الجنرال فاليري جيراسيموف ونظيره الأمريكى الجنرال مارك ميلي تناول مناقشة المسائل ذات الاهتمام المشترك.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، عن البنتاجون قوله إن الجنرال ميلي ناقش مع نظيره الروسي الوضع في سوريا، حيث قال المتحدث باسم لجنة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية العقيد ديدي هالفيل إنهما تبادلا الآراء حول المسائل ذات الاهتمام المشترك في سوريا.

وأضاف المتحدث العسكرى الأمريكى أنهما اتفقا على عدم إعلان تفاصيل المكالمة الهاتفية.