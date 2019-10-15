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رئيس اتحاد الصناعات يناقش مع نظيره الألمانى المشاركة فى معرض هانوفر

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 07:05 م
رئيس اتحاد الصناعات يناقش مع نظيره الألمانى المشاركة فى معرض هانوفر لقاء وفد اتحاد الصناعات المصرى مع الألمانى
كتب – إسلام سعيد

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التقى وفد اتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد زكى السويدى اليوم مع أعضاء اتحاد الصناعات الألمانية برئاسة بروفسور ديتر كامبف، وذلك لبحث أوجه التعاون بين المؤسستين والبلدين وفتح مجالات وقطاعات جديدة للتعاون وكذلك للترويج للاستثمار فى مصر.

كما ناقش الجانبان مشاركة مصر فى معرض هانوفر الصناعى القادم ، والذى يعد أكبر معرض صناعى على مستوى العالم، وآليات توسيع قاعدة الاستثمارات الألمانية فى مصر عن طريق تعاون الشركات من البلدين بإقامة شراكات والمشاركة فى المشروعات، كما اهتم الجانب المصرى بالاستماع إلى رؤية الجانب الألمانى لمناخ الاستثمار فى مصر.

وبحسب بيان لاتحاد الصناعات، استعرض السويدى ، الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية ومشروعات البنية الأساسية الضخمة فى مجالات الطاقة والمياه والطرق التى قامت بها الدولة المصرية فى الأعوام الأخيرة  ،مشيراً إلى أن مصر تمثل سوقاً ضخماً وواعداً يجعله محفزاُ للتوسع فى مجالات تشمل نقل التكنولوجيا والتعليم الفنى والتدريب المهنى وغيرها، بالإضافة إلى كونها بوابة للقارة الأفريقية وللدول العربية.

وقد رافق الوفد المصرى رئيس المكتب التجارى بالسفارة المصرية ويان نوى الرئيس التنفيذى للغرفة الالمانية بالقاهرة.

 

 


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معرض هانوفر الصناعي

الصناعات الثقيلة

اتحاد الصناعات الألمانى

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