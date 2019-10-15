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رئيس إيوك مصر: نستهدف تجاوز معدلات إنتاج حقل ظهر الـ3 مليارات قدم يومياً نهاية أكتوبر

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 01:53 م
رئيس إيوك مصر: نستهدف تجاوز معدلات إنتاج حقل ظهر الـ3 مليارات قدم يومياً نهاية أكتوبر حقل بترول
كتبت - مروة الغول

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قال لوكا دى كارو رئيس شركة إيوك التابعة لإينى الإيطالية أن حقل غاز ظهر بالبحر المتوسط الذى يمثل قصة نجاح تتضاعف إنتاجه لأكثر من 7 مرات مقارنة بباكورة إنتاج الحقل فى ديسمبر 2017 ليصل فى أغسطس الماضى إلى نحو 7 .2 مليار قدم مكعب غاز يومياً.
 
وأضاف، خلال مؤتمر موك 2019، أنه من المستهدف أن تتجاوز معدلات إنتاج حقل ظهر حوالى 3 مليارات قدم مكعب يومياً بنهاية شهر أكتوبر الحالى من 13 بئراً .
 
وأشار إلى أنه من المستهدف رفع معدلات إنتاج الغاز من حقل جنوب غرب بلطيم خلال الربع الأول من العام المقبل بعد أن تم وضعه على الإنتاج مؤخرا ليصل إلى نحو 500 مليون قدم مكعب وهو ما يسهم فى الحفاظ على معدلات الإنتاج من منطقة نورس الكبرى التى تضم ايضا حقل نيدوكو والذى بدأ إنتاجه عام 2015 وارتفع انتاجه تدريجيا إلى 2 .1 مليار قدم مكعب بنهاية عام 2017 بنهاية المرحلتين الأولى والثانية من المشروع، مشيرا إلى انجاز المرحلة الثالثة من المشروع قبل الموعد المخطط بنحو 6 أشهر، والتى تضمنت إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز بطول 128 كم من منطقة نورس إلى منطقة الجميل ببورسعيد  .
 
وأشار إلى إحراز نتائج متميزة لإنتاج الزيت الخام من حقل جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية والتى شهدت تحقيق كشفين واعدين للزيت الخام بالمنطقة والبدء فى خطوات تنمية الكشفين للحصول على إنتاج يومى يقدر بنحو 4 آلاف برميل زيت خام بالإضافة إلى إنشاء بنية تحتية جديدة وتسهيلات إنتاجية بالمنطقة فى وقت قياسى، لافتا إلى أن الشركة تجهز لوضع بئر جديدة للزيت الخام على الإنتاج بعد انتهاء حفرها بنجاح .
 
ولفت إلى أن خطة عمل إينى تستهدف حفر 11 بئرا استكشافيا فى دلتا النيل بالمتوسط والدلتا والصحراء الغربية وخليج السويس بمصر خلال العام الحالى إلى جانب 9 آبار أخرى خلال العام المقبل فى إطار خططها للتوسع فى انشطة الاستكشاف فى ضوء ماتحقق من نتائج مشجعة فى حقول ظهر ونيدوكو وبلطيم للمساهمة فى تحقيق مزيد من الاكتشافات والوصول إلى احتياطيات جديدة للغاز والزيت الخام .

الغاز

البترول حقل ظهر

الزيت الخام

البحر المتوسط

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