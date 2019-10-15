رئيس"إيجاس" مؤتمر موك يستقطب تحت مظلته كبريات الشركات المحلية والعالمية

محافظ الإسكندرية: 58% من الشركات العاملة بصناعة البترول والبتروكيماويات تتواجد داخل وحول المحافظة
رئيس موك 2019: شرق المتوسط احد اهم مناطق انتاج الغاز فى ضوء الاكتشافات المتحققة فى مصر
مدير الهيدروكربونات القبرصية: إطلاق مؤتمر شرق المتوسط EMC بنيقوسيا إبريل 2020
أكد المهندس أسامة البقلى رئيس شركة القابضة للغازات الطبيعية " إيجاس"، أن موك يسعى لحث قادة المستقبل وإلهامهم للنهوض بالصناعة وتطويرها بهدف التصدى للتحديات خاصة التى تواجه المتخصصين فى صناعة البترول والغاز، مثمنا الدعم المتواصل الذى يحظى به القطاع من الخبراء فى الصناعة ومن شركائه الاستراتيجيين .
وأشار المهندس أسامة البقلى، إلى أن الرؤية الحالية لقطاع البترول تهدف إلى تكوين مستقبل مثمر كعنصر هام من عناصر تنفيذ العمليات بشكل أمثل مع رفع مستوى كفاءة التميز التشغيلي.
وأضاف المهندس أسامة البقلى أن مؤتمر موك يستقطب تحت مظلته كبريات الشركات المحلية والعالمية وصناع القرار فى المنطقة وسيقدم فرصة مميزة للمشاركين لتبادل الخبرات واستعراض آخر مستجدات التكنولوجيات الحديثة المستخدمة عالمياً مع دراسة امكانيات تطبيقها فى كافة أوجه العمل بصناعة البترول والغاز.
وقال الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الأسكندرية، أن المحافظة تهتم بتهيئة المناخ اللازم لتوسع الاستثمارات البترولية فى المحافظة فى ظل تواجد حوالى 58% من الشركات العاملة بصناعة البترول والبتروكيماويات داخل وحول المحافظة، وكذلك دعم وتنفيذ المشروعات اللازمة لمشروع مصر القومى فى التحول لمركز إقليمى للطاقة ومنها تطوير ورفع كفاءة ميناء الأسكندرية .
وأشار محافظ الإسكندرية، خلال فعاليات موك 2019، إلى أن انعقاد مؤتمر دول حوض البحر المتوسط بالأسكندرية بالتبادل مع مدينة رافيينا الإيطالية يمثل أحد جسور ورسائل السلام والمحبة والتعاون التى تقدمها مصر للعالم وتعمل على تأصيلها كثقافة رئيسية بين الشعوب.
وقال اينوسينزو تيتونى رئيس مؤتمر 2019OMC فى مدينة رافينا الايطالية "أنهم فخورين بالمشاركة مع قطاع البترول المصرى والتعاون المثمر للمشاركة فى نشر ثفافة بيئية جديدة"، خاصة مع الاحتفال بمرور 10 سنوات على اطلاق مؤتمر دول حوض البحر المتوسط بالاسكندرية.
وأضاف اينوسينزو تيتونى، أن منطقة شرق المتوسط أحد أهم مناطق إنتاج الغاز فى ضوء الاكتشافات المتحققة فى مصر وعدد من دول المنطقة، وخاصة بعد تحقيق مصر كشف ظهر ووضعه سريعا على الانتاج، ولقد ساهم كشف ظهر إلى جوار الاكتشافات الاخرى التى حققتها مصر فى تلبية الطلب المحلى وعودة مصر كدولة مصدرة للغاز مما يؤهلها كذلك لأن تكون مركزا إقليميا لتداول وتجارة البترول والغاز يتكامل مع الدول المجاورة لاستغلال مواردها من الغاز المكتشف".
وتابع، أن تنوع امدادات الطاقة سيضمن تأمين الاحتياجات منها ودعم التحول بشكل آمن إلى مصادر طاقة جديدة ومتجددة خاصة أنها لا تكفى للوفاء بالطلب على الطاقة فى عالم يتنامى فيه الطلب، وخاصة أن صناعة الطاقة ستلعب دورا حيويا فى المرحلة الانتقالية لأن امدادات الغاز تعد الانظف بين مصادر الطاقة الاحفورية، داعيا الى وضع تطوير انشطة تخزين الطاقة وسبل جديدة لتحويل انبعثات الكربون الى مواد نافعة مثل البوليمرات، واستغلال النفايات، مؤكدا اهمية ادراج هذه الموضوعات على اجندة المؤتمرات لمناقشتها بشكل أوسع، واختتم بأن مدينة رافينا الإيطالية ستستضيف النسخة القادمة من مؤتمر OMC فى مارس 2021 .
قال ديمتريس فيساس القائم باعمال المدير العام لشركة الهيدروكربونات القبرصية عن اعتزازه بالمشاركة فى هذا الحدث ممثلا لبلاده مشيرا إلى أن المؤتمر يعد فرصة كبيرة لتواصل الثقافات بين دول الإقليم نظرا لأنه يضم خبراء فى صناعة البترول والغاز من مختلف انحاء العالم لتبادل الرؤى حول التحديات والفرص المتاحة، حيث اصبح البحر المتوسط منطقة هامة للعالم أجمع .
وأشار إلى أن بلاده تعتزم اطلاق مؤتمر شرق المتوسط " EMC " الذى سيعقد فى العاصمة نيقوسيا فى إبريل 2020 كمؤتمر شقيق لمؤتمرى حوض البحر المتوسط اللذين تنظمهما مصر وإيطاليا بهدف إثراء التعاون الإقليمى بين دول المنطقة .
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