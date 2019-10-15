"دور الكهرباء فى دعم الاقتصاد" ندوة لمجلس الأعمال المصرى الكندى غدا

كتبت رحمة رمضان

ينظم مجلس الأعمال المصرى الكندى، بالتعاون مع مجلس الأعمال المصرى للتعاون الدولى ندوة بعنوان "الكهرباء و دورها فى دعم خطط التنمية والاقتصاد"، غدا الأربعاء بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، تحت رعاية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

ومن المقرر أن تناقش الندوة كيفية تحويل أزمة الكهرباء فى مصر إلى ميزة يمكن استغلالها فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال الاعتماد على استراتجيات للتوسع فى مشروعات إنشاء محطات لتوليد الكهرباء لتلبية احتياجات المواطن والاستثمارات و المشروعات القومية الكبرى.