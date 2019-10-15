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حمدوك يؤكد حرص السودان على تطوير العلاقات مع سلطنة عمان

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 07:06 م
حمدوك يؤكد حرص السودان على تطوير العلاقات مع سلطنة عمان عبد الله حمدوك
أ ش أ

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أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، حرص السودان على تطوير علاقات التعاون مع سلطة عمان، بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين، مشددا على التزام حكومة الفترة الانتقالية بتهيئة مناخ الاستثمار لجذب المستثمرين.

وقال مجلس الوزراء السوداني إن حمدوك التقى اليوم سفير سلطنة عمان لدى السودان سليمان بن سعود الجابر، والذي نقل لرئيس الوزراء تهاني قيادة سلطنة عمان بتشكيل حكومة الفترة الانتقالية .

وأكد سفير عمان دعم بلاده برامج حكومة الفترة الانتقالية، وعزمها على تعزيز التعاون مع السودان خاصة في المجال الاقتصادي.

 

 


السودان

سلطنة عمان

الحمدوك

مستثمرون

حكومة السودان

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