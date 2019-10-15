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حفظ التحقيقات فى حريق شقة بمصر القديمة: ماس كهربائى السبب

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 06:00 ص
حفظ التحقيقات فى حريق شقة بمصر القديمة: ماس كهربائى السبب حريق،ارشيفية
كتب سليم على

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قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، حفظ التحقيقات فى واقعة نشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة القسم، بعد التأكد من عدم وجود شبهه جنائية وان ماس كهربائى وراء نشوب الحريق.

 

كشفت تحقيقات النيابة الأولية، تلقى غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها نشوب حريق بشقة فى مصر القديمة، فتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى بمحيط موقع الحريق، ومنع خطر امتداده للعقارات المجاورة، والسيطرة عليه وإخماده.

 

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة التى قررت ندب الأدلة الجنائية لفحص أسباب الحريق، وحصر الخسائر والتلفيات.


حريق شقة

الحماية المدنية

نيابه مصر القديمة

محكمه جنوب القاهره

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