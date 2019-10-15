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حفتر: مستقبل ليبيا مرهون بتحرير طرابلس وندافع عن العاصمة ولا نهاجمها

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 01:41 م
حفتر: مستقبل ليبيا مرهون بتحرير طرابلس وندافع عن العاصمة ولا نهاجمها المشير خليفة حفتر
موسكو ـ بنغازى (أ ش أ)

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أكد القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير خليفة حفتر، أن مستقبل ليبيا مرهون بمستقبل طرابلس وأن ما يقوم به هو الدفاع عنها وليس الهجوم عليها كما يروَّج له فى بعض الأوساط السياسية والإعلامية.

وقال المشير حفتر، فى تصريحات لوكالة أنباء (سبوتنيك) اليوم الثلاثاء،" إن مستقبل ليبيا مرهون بتحرير طرابلس، التى تعانى انهيارا أمنيا غير مسبوق ويعانى المواطنون من بطش المليشيات المسلحة والاعتداءات المتتالية على ممتلكاتهم، ويعيشون حياة قاسية بسبب تردى مستوى الخدمات ونقص العناصر الأساسية للحياة كالسيولة المالية فى المصارف والكهرباء والوقود ومياه الشرب..لافتا إلى تأثر ليبيا بأسرها جراء تردى الوضع فى طرابلس.

وأكد أن مسألة انتشار السلاح والمليشيات والخلايا الإرهابية فى العاصمة تظل من أهم القضايا التى تتطلب معالجة جذرية عاجلة، وهذه الأمور كلها تتصدر الأولويات بعد دخول طرابلس، وهناك خطط أمنية شاملة لضبط الأوضاع هناك..مشيرا إلى أن الليبيين قادرون على معالجة باقى القضايا الاجتماعية بالقانون والعرف الاجتماعى.

 


حفتر

ليبيا

طرابلس

تحرير طرابلس

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