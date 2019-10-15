حزب الحرية النمساوى يرفض الائتلاف الحكومى المحتمل بين حزبى الشعب والخضر

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حذر نوبرت هوفر، رئيس حزب الحرية (ثالث أكبر الأحزاب النمساوية)، رئيس الحكومة المكلف سباستيان كورتس، من التحالف مع حزب الخضر في تشكيل الحكومة النمساوية الجديدة، مشيرا إلى أن دخول الأحزاب اليسارية للحكومة في هذه المرحلة غير مناسب.

وقال هوفر - في مؤتمر صحفي اليوم ، الثلاثاء ، إن تحالفا حكوميا من حزبي الشعب والخضر ليس في صالح النمسا في ظل تحديات جسيمة بالبلاد وفي المنطقة منها تدهور الاقتصاد العالمي وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والصراع الإيراني الأمريكي وسياسة تركيا العدوانية الحالية، معتبرا أن هذه تحديات صعبة يتعين التعامل معها بشكل جيد من الحكومة.

وأكد هوفر أن المحادثات الاستكشافية بين حزبي الشعب والخضر أظهرت أن الفشل يبدو واقعيًا بالنسبة لتعاونهما معا مطالبا "بإعادة تقييم" الوضع في حال فشل تشكيل الحكومة، رافضا دخول حزب الحرية في أي مفاوضات مع رئيس الحكومة المكلف.

وذكر هوفر "أنه إذا تولى الخضر حقيبة الداخلية ستكون الحدود مفتوحة وتنشط الهجرة غير الشرعية ويعيش تجار البشر رواجا".