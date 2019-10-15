حجز 5 متهمين تشاجروا بالأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة بمدينة نصر

كتب كريم صبحى

قررت نيابة ثان مدينة نصر، حجز 5 أشخاص، على ذمة التحقيقات نشبت بينهم بمشاجرة بأسلحة وحجارة بسبب خلافات جيرة.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة مدينة نصر ثان، بوجود مشاجرة ومصاب بشارع صلاح بخيت عزبة العرب ـ دائرة القسم، بالانتقال أمكن تحديد طرفى المشاجرة، وهم " محمد. س. ج" 23 سنة، عاطل، والسابق اتهامه في 8 قضايا أخرهم 66 لسنة 2018م نصر ثان " مخدرات " ( مصاب برش خرطوش بأجزاء متفرقة بالجسم )، و"أحمد. م. ج" 35 سنة عاطل، و" عبده. ع. ض" 60 سنة عاطل، وضم الطرف الثانى "مسعد. ت. م" 39 سنة عاطل ( مصاب بجرح قطعي بالرأس )، و"سيد. س. أ" 37 سنة، عاطل (مصاب بجرح قطعى بالرأس).

ومن خلال الفحص تبين من التحريات التى باشرها المقدم أحمد وجيه رئيس مباحث قسم مدينة نصر ثان، حدوث مشادة كلامية بين الطرفان بسبب خلافات بينهم حول الجيرة، وتطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الأول على الطرف الثاني باستخدام الحجارة، فقام على اثر ذلك الخامس بإطلاق عيار نارى من فرد خرطوش كان بحوزته، نتج عنه حدوث إصابة الأول، وتمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزة الخامس سلاح نارى " فرد خرطوش عيار 12 مم " والمستخدم فى ارتكاب الواقعة وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة.