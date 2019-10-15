حبس ميكانيكى أغتصب طفلة وحملت منه سفاحا فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قرر المستشار شهاب عياد مدير نيابة بندر شبين الكوم بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار أحمد البنا رئيس النيابة، والمستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، تجديد حبس "ر. ع" 65 عاما ميكانيكى، وذلك لقيامه باغتصاب طفلة لم تتعدى الثانية عشر من العمر، حتى حملت سفاجا منه، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كان اللواء محمد ناجى، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغًا من الرائد محمود الطباخ رئيس مباحث قسم شبين الكوم، باتهام ولى أمر طالبة بالصف الثانى الإعدادى بمدرسة الصم والبكم قاصر تبلغ من العمر 12 عاما، مقيمة بالحى القبلى بمدينة شبين الكوم لميكانيكى بدعى "ر.ع" 65 عامًا، بهتك عرض واغتصاب الطفلة مما تسبب فى حملها .

وأضاف البلاغ أن الطفلة شعرت بمغص شديد، وتم نقلها إلى المستشفى، وبتوقيع الكشف الطبى تبين أنها حامل، وبسؤالها اعترفت بما ارتكبه الميكانيكى بحقها بعدما استدرجها للورشة الخاصة به، واغتصبها وهددها بالقتل فى حالة الإفصاح عما حدث .