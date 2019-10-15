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حبس شخص لإنشائه شركة لتسفير الشباب إلى الخارج وتزوير محررات رسمية بالقليوبية

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 09:31 ص
حبس شخص لإنشائه شركة لتسفير الشباب إلى الخارج وتزوير محررات رسمية بالقليوبية حبس - أرشيفية
القليوبية - فريق المحافظات

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قررت نيابة قسم أول شبرا الخيمة، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لإنشائه شركة لتسفير العمال إلى الخارج واتخاذها مقرا لتزوير المحررات الرسمية والنصب على الشباب بقصد العمل .

بداية الواقعة كانت قد وردت معلومات للإدارة العامة للأموال العامة، تفيد تقديم عدد من الأشخاص راغبى السفر للعمل بالخارج بمحررات رسمية مزورة منسوبة لبعض الجهات الحكومية، لمسئولى السفارات والقنصليات العربية بالبلاد، بقصد الحصول على تأشيرات عمل بموجب تلك المستندات المزورة .

أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، أن وراء ذلك النشاط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول، حيث إنه قام بإنشاء شركة للسفريات دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة لممارسة نشاط إلحاق العمالة المصرية بالخارج، كائنة بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول، واتخاذه من مقر الشركة وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية والنصب والاحتيال على الشباب راغبى السفر للخارج بقصد العمل، وقيامه بالإعلان عبر شبكة "الإنترنت" عن توافر فرص عمل بالعديد من الدول العربية بمهن مختلفة ومرتبات مجزية لاستقطاب ضحاياه من راغبى السفر للخارج ممن لديهم موانع قانونية فى الحصول على تأشيرات عمل بالطرق المشروعة، بعد إيهامهم بقدرته على تسفيرهم نظير حصوله على مبالغ مالية طائلة منهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور داخل مقر الشركة المشار إليها، وعثر بحوزته على عدد 18 جواز سفر مصرى خاصين بضحاياه من راغبى السفر للخارج، و550 طلب تشغيل منسوب لإحدى الشركات ممتلئ البيانات، وتصريح عمل منسوب لإحدى الهيئات بإحدى الدول العربية، و3 عقود عمل منسوبين لإحدى الوزارات بإحدى الدول العربية، وكمية من صور المستندات الخاصة براغبى السفر، ومطبوعات ورقية إعلانية عن نشاطه المذكور، وكمية من إيصالات استلام نقدية تراوحت ما بين 30 إلى 50 ألف جنيه، وكلاشيه تقرأ بصمته اسم شركة توريد العمالة والترجمة القنصلية، وهاتف محمول مُحمل بالعديد من صور المستندات المضبوطة، وجهاز حاسب آلى "لاب توب" مُحمل بالعديد من بصمات أختام شعار الجمهورية المعدة لاستخدامها على محررات مزورة منسوبة إلى الجهات الحكومية.

وكذلك شهادة من واقع جدول الجنح منسوب لإحدى النيابات الكلية – خالية البيانات – ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المنسوب لذات الجهة "معدة للتزوير عليها"، وخطاب اعتماد منسوب لأحد البنوك خالى البيانات وممهور ببصمة شعار الجمهورية المقلدة، وشهادات تحاليل طبية خالية البيانات ومعدة للتزوير، كمية من صور تأشيرات عمل منسوبة للدول العربية .

وبمواجهة المتهم المذكور اعترف بنشاطه الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


القليوبيه

تزوير تاشيرات عمل

شبرا الخيمة

جهات حكومية

مدير امن القليوبية

النصب على الشباب

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