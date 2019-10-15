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حبس سيدة بتهمة الإتجار بالأقراص المخدرة بالإسكندرية

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 04:47 م
حبس سيدة بتهمة الإتجار بالأقراص المخدرة بالإسكندرية اقراص مخدره - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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قررت نيابة اللبان بالإسكندرية، حبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بحيازة أقراص مخدرة بقصد الاتجار بها علي عملائها وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وارسالها الي المعمل الكيماوى للفحص.

تلقي اللواء اشرف الجندى، مدير أمن الإسكندرية، اخطارا من ضباط إدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام إحدى السيدات، سبق اتهامها فى 3 قضايا "مخدرات" حال قيامها بمزاولة نشاط إجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة على عملائها بدائرة قسم شرطة اللبان.

تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وعمل كمين والقى القبض عليها وبتفتيشها عثر بحوزتها على 80 قرص مخد، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وبمواجهتها إعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الإتجار، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.


الاسكندريه

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