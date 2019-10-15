سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 16 أكتوبر 2019 12:39 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة سوهاج تقيم "احتفالية" بمناسبة انتصارات أكتوبر.. صور

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 11:57 م
جامعة سوهاج تقيم "احتفالية" بمناسبة انتصارات أكتوبر.. صور رئيس الجامعة خلال الاحتفالية
سوهاج محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

شهد الدكتور احمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، الحفل الغنائى الذى نظمه رعاية الشباب المركزية احتفالاً بانتصارات اكتوبر، واستقبال طلاب المدن الجامعية الجدد والقدامى، بساحة مدينة الطالبات بالحرم الجامعى الجديد، بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات والوكلاء ومستشار الانشطة الطلابية، وأعضاء هيئة التدريس، ومديرى العموم والعاملين والطلاب.

 

والقى رئيس الجامعة كلمة هنأ فيها الطلاب والطالبات بإنطلاق العام الدراسى الجديد، مشيراً أن الاحتفال الغنائى يأتى فى إطار الاحتفال بالذكرى ٤٦ لانتصارات أكتوبر المجيدة لاستلهام روح أكتوبر فى نفوسنا وتعزيز مفهوم الوطنية لدى طلاب الجامعة أمل مصر ومستقبلها، مناشداً الطلاب بأهمية المشاركة فى الأنشطة الطلابية لأنها تثقل من مهارات الطالب وتسهم فى بناء شخصيته السوية، واختتم كلمته بالتأكيد على أهمية الالتفاف حول الدولة ودعمها فى حربها ضد الإرهاب الذى له عدة وجوه وأشكال.

 

ومن جانبه قال اسماعيل الظهرى مدير عام رعاية الشباب، أن الحفل الغنائى احياه الفنانين عاطف المكحل وزياد جمال، وفرقة الموسيقى العربية بفرع ثقافة سوهاج، بعدد من الأغنيات الشبابية والوطنية الملهمة.

 

جدير بالذكر ان الحفل تخلله مجموعة كبيرة من الأغانى الوطنية منها بشرة خير، احلف بسماها وبترابها، يا احلا اسم فى الوجود.

WhatsApp Image 2019-10-15 at 11.44.49 PM (1)
 

 

WhatsApp Image 2019-10-15 at 11.44.49 PM
 

 

WhatsApp Image 2019-10-15 at 11.44.51 PM (1)
 

 

WhatsApp Image 2019-10-15 at 11.44.51 PM
 

 

WhatsApp Image 2019-10-15 at 11.44.38 PM
 

 

WhatsApp Image 2019-10-15 at 11.44.39 PM
 

 

WhatsApp Image 2019-10-15 at 11.44.46 PM
 

 


سوهاج

محافظة سوهاج

انتصارات اكتوبر

جامعة سوهاج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"الأسلوب العلمى للتشخيص وحل المشكلات" دورة تدريبية للعاملين بجامعة سوهاج

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 10:41 ص

جامعة سوهاج تنظم ندوة للتوعية بالكشف المبكر لسرطان الثدى

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 04:04 م

فيديو وصور.. جامعة سوهاج تكرم 20 من قدامى المحاربين باحتفالاتها بانتصارات أكتوبر

الأحد، 13 أكتوبر 2019 06:15 م

رئيس جامعة سوهاج: المصريون يعيشون فى تسامح دينى

الأحد، 13 أكتوبر 2019 04:55 م

سفارة المعرفة بجامعة سوهاج تختتم دورتها التدريبية عن فن المسرح

الأحد، 13 أكتوبر 2019 11:23 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"لو عايزة تاخدى حق أولادك".. تعرفى على كيفية إثبات دخل طليقك

"لو عايزة تاخدى حق أولادك".. تعرفى على كيفية إثبات دخل طليقك

كواليس التحقيقات مع المتهم بغسيل 10 مليون جنيه.. التحريات: حصل على الأموال من تجارة المخدرات.. والاستثمار فى العقارات والسيارات أبرز طرق إخفاء أنشطته.. والتحقيقات: ارتكب جرائمه عن طريق تحويلات للحسابات البنكية

كواليس التحقيقات مع المتهم بغسيل 10 مليون جنيه.. التحريات: حصل على الأموال من تجارة المخدرات.. والاستثمار فى العقارات والسيارات أبرز طرق إخفاء أنشطته.. والتحقيقات: ارتكب جرائمه عن طريق تحويلات للحسابات البنكية

"النور مكانه فى القلوب".. الشرطة تستخرج الوثائق والمستندات بالمجان لذوى الإعاقة فى اليوم العالمى للمكفوفين.. وتوزع هدايا على طلاب المدارس.. وحقوقيون: الداخلية تحقق أعلى معدلات حقوق الإنسان.. فيديو وصور

"النور مكانه فى القلوب".. الشرطة تستخرج الوثائق والمستندات بالمجان لذوى الإعاقة فى اليوم العالمى للمكفوفين.. وتوزع هدايا على طلاب المدارس.. وحقوقيون: الداخلية تحقق أعلى معدلات حقوق الإنسان.. فيديو وصور

اليوم السابع: السيسى لمستثمرى مصر فى الخارج: نحتاج لكل سواعد أبنائنا

اليوم السابع: السيسى لمستثمرى مصر فى الخارج: نحتاج لكل سواعد أبنائنا

وزير الدفاع الأمريكى: أردوغان يتحمل أى جرائم حرب فى سوريا ومسئولية إحياء داعش

وزير الدفاع الأمريكى: أردوغان يتحمل أى جرائم حرب فى سوريا ومسئولية إحياء داعش

مايك بنس لـ رئيس الوزراء: لا توجد سوى مصر واحدة فى العالم ونقدر العلاقات معها لأقصى حد.. نائب الرئيس الأمريكى: سأزور تركيا هذا الأسبوع لإيجاد حل للمشكلة التى تسبب فيها دخول القوات التركية للأراضى السورية

مايك بنس لـ رئيس الوزراء: لا توجد سوى مصر واحدة فى العالم ونقدر العلاقات معها لأقصى حد.. نائب الرئيس الأمريكى: سأزور تركيا هذا الأسبوع لإيجاد حل للمشكلة التى تسبب فيها دخول القوات التركية للأراضى السورية

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

صراع العلامات التجارية أمام المحكمة الاقتصادية.. شركة "جرافت للرياضة" تقاضى "ماجد الفطيم للترفيه" بسبب العلامة "جرافت كود".. المحكمة تنتدب خبير العلامات للتأكد من استعمال الشركتين العلامة خلال 5 سنوات متتالية

صراع العلامات التجارية أمام المحكمة الاقتصادية.. شركة "جرافت للرياضة" تقاضى "ماجد الفطيم للترفيه" بسبب العلامة "جرافت كود".. المحكمة تنتدب خبير العلامات للتأكد من استعمال الشركتين العلامة خلال 5 سنوات متتالية

موجز 6.. السيسى لرئيس تويوتا: مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات اليابانية

موجز 6.. السيسى لرئيس تويوتا: مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات اليابانية

وكالة إيطالية : مؤشرات إيجابية للسياحة المصرية وعودة الاستثمار السياحى

وكالة إيطالية : مؤشرات إيجابية للسياحة المصرية وعودة الاستثمار السياحى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 15-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 15-10-2019

السيسى لرئيس تويوتا: مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات والمنتجات اليابانية

السيسى لرئيس تويوتا: مصر مؤهلة لتصبح محورا للصناعات والمنتجات اليابانية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة