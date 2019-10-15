جامعة سوهاج تقيم "احتفالية" بمناسبة انتصارات أكتوبر.. صور

سوهاج محمود مقبول

شهد الدكتور احمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، الحفل الغنائى الذى نظمه رعاية الشباب المركزية احتفالاً بانتصارات اكتوبر، واستقبال طلاب المدن الجامعية الجدد والقدامى، بساحة مدينة الطالبات بالحرم الجامعى الجديد، بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات والوكلاء ومستشار الانشطة الطلابية، وأعضاء هيئة التدريس، ومديرى العموم والعاملين والطلاب.

والقى رئيس الجامعة كلمة هنأ فيها الطلاب والطالبات بإنطلاق العام الدراسى الجديد، مشيراً أن الاحتفال الغنائى يأتى فى إطار الاحتفال بالذكرى ٤٦ لانتصارات أكتوبر المجيدة لاستلهام روح أكتوبر فى نفوسنا وتعزيز مفهوم الوطنية لدى طلاب الجامعة أمل مصر ومستقبلها، مناشداً الطلاب بأهمية المشاركة فى الأنشطة الطلابية لأنها تثقل من مهارات الطالب وتسهم فى بناء شخصيته السوية، واختتم كلمته بالتأكيد على أهمية الالتفاف حول الدولة ودعمها فى حربها ضد الإرهاب الذى له عدة وجوه وأشكال.

ومن جانبه قال اسماعيل الظهرى مدير عام رعاية الشباب، أن الحفل الغنائى احياه الفنانين عاطف المكحل وزياد جمال، وفرقة الموسيقى العربية بفرع ثقافة سوهاج، بعدد من الأغنيات الشبابية والوطنية الملهمة.

جدير بالذكر ان الحفل تخلله مجموعة كبيرة من الأغانى الوطنية منها بشرة خير، احلف بسماها وبترابها، يا احلا اسم فى الوجود.