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جامعة الفيوم تطبق الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 11:43 ص
جامعة الفيوم تطبق الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين جامعة الفيوم - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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أصدر الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم قرار رقم 2225 بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين بجامعة الفيوم.

ولفت رئيس الجامعة أن قراره يأتي  تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1627) لسنة 2019، ومنشوري وزارة المالية رقمي 8 و11 لسنة 2019 المشار إليهما بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية وإعمال أحكامها بالدقة والسرعة الواجبة، ولفت إلى أنه يحال من يخالف ذلك إلى المساءلة القانونية.

 

يكذر أنه خلال اجتماع مجلس الوزراء، الخميس الماضى، تم التأكيد علي ضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور في الجهات المستهدفة بالقانون، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء وللمنشور الذي صدر من المالية .

 
 

وأكد وزير المالية ، أن التمويل متاح في كل الوزارات والجهات، وقد وقع بالأمس علي 120 خطاباً لكل الوزارات  والجهات المستهدفة بالقانون للتنفيذ، مضيفا أن  رئيس الوزراء كلف بتحويل أي مسئول مالي يتقاعس عن تطبيق القانون للنيابة الإدارية.

 
 
 

 


الفيوم

محافظة الفيوم

جامعة الفيوم

الحد الأدنى للأجور

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