جامعة الفيوم تطبق الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين

ولفت رئيس الجامعة أن قراره يأتي تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1627) لسنة 2019، ومنشوري وزارة المالية رقمي 8 و11 لسنة 2019 المشار إليهما بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية وإعمال أحكامها بالدقة والسرعة الواجبة، ولفت إلى أنه يحال من يخالف ذلك إلى المساءلة القانونية.

يكذر أنه خلال اجتماع مجلس الوزراء، الخميس الماضى، تم التأكيد علي ضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور في الجهات المستهدفة بالقانون، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء وللمنشور الذي صدر من المالية .

وأكد وزير المالية ، أن التمويل متاح في كل الوزارات والجهات، وقد وقع بالأمس علي 120 خطاباً لكل الوزارات والجهات المستهدفة بالقانون للتنفيذ، مضيفا أن رئيس الوزراء كلف بتحويل أي مسئول مالي يتقاعس عن تطبيق القانون للنيابة الإدارية.