تعليم بنى سويف: بدء استلام ملفات العاملين الراغبين فى التسوية بالمؤهل الأعلى

بنى سويف هانى فتحى

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف، برئاسة محمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه تم إخطار كافة الإدارات التعليمية لسرعة تلقى ملفات العاملين الراغبين فى التسوية بالمؤهل الأعلى أثناء الخدمة مشفوعة بـ"المستندات المؤيدة من صور ضوئية للمؤهل الدراسى المطلوب التسوية عليه، وصحيفة الحالة الوظيفية وطلب التسوية وتجميعها وتقديمها لإدارة الموارد البشرية".

وحسب بيان إعلامى، صادر عن مديرية التربية والتعليم، سيتم تحديد نسبة العجز والزيادة فى كل تخصص حسب حاجة العمل فى موعد غايته الخميس القادم الموافق 17 أكتوبر 2019.