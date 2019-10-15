تعليم الإسكندرية: وفاة طالبة بمدرسة صقر لا علاقة له بمرض الالتهاب السحائى

الإسكندرية - جاكلين منير

قال يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إن المديرية تلقت بلاغا من مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية بوفاة طالبة، بمدرسة صقر الخاصة وهى "كارما مصطفى عبد العزيز" عن عمر ست سنوات، وكشفت التقارير الطبية أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية وتوقف القلب نتيجة صدمة تسممية حادة، وكشفت التحاليل سلبية العينات وأن الوفاة لا علاقة لها بالالتهاب السحائى.

وناشد وكيل وزارة التربية والتعليم، المواطنين الرجوع للسلطات الصحية المختصة قبل تداول الأخبار، وأكد الديب أن الدراسة تسير بشكل طبيعى ولا يوجد ما يعرقل العملية التعليمية.

الاشتباه فى إصابة 4 طلاب بمرض الالتهاب السحائى

وكان يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم، قد أكد على انتظام الدراسة، بمدرسة مصطفى النجار بإدارة شرق التعليمية، مؤكداً على أنه لا داعى لتعطيل الدراسة، بسبب الاشتباه فى إصابة 4 طلاب بمرض الالتهاب السحائى، وأنه تم إعطاء الطلاب أجازة مرضية 15 يوما لحين التأكد من الإصابة.

من جهه أخرى أكد الدكتور هشام عبد الحميد، المسؤل الإعلامى لمديرية الصحة بالإسكندرية، أنه لا يوجد حالات إلتهاب سحائى بمدارس الإسكندرية.

وأشار فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع" أنه تم الاشتباه فى حالتين بمدرسة مصطفى النجار التابعة لإدارة شرق التعليمية، بأعراض تشبة أعراض مرض الالتهاب السحائى من ارتفاع درجة الحرارة والقئ، وقامت مديرية الصحة بإتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية، وسحب عينات من الطلاب المشتبة إصابتهم، وتبين أن جميع النتائج سلبية ولا يوجد إصابة بالمرض.

وأكد الدكتور هشام عبد الحميد، على أنه وفقا للإجراءات الاحترازية تم تجريع الطلاب والمحيطين بهم بالآسرة بالمضاد الحيوى، كإجراء إحترازى فقط، مؤكدا على أن النتائج جميعها سلبية.