تعليق الرحلات الجوية فى مطار بودابست بعد الكشف عن طائرة من دون طيار

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علّق مطار بودابست المجري رحلاته الجوية مؤقتاً لليوم الثاني على التوالي بعد الكشف عن طائرة من دون طيار تحلق بالقرب من مجاله.

وأعلن مسؤولو المطار الدولي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم ، الثلاثاء ، حسبما ذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية، أن الرحلات الجوية داخل وخارج مطار بودابست فرانز ليست الدولي سيتم تعليقها "بسبب اكتشاف طائرة من دون طيار".

يأتي ذلك بعد أقل من 24 ساعة من إغلاق مركز المراقبة الجوية المجري للمجال الجوي لمدة حوالي 30 دقيقة حول العاصمة بودابست بسبب حادث مماثل.