تعرف على حملة العلاج الجموعى للمواطنين والتلاميذ للقضاء على البلهارسيا بأسوان

يقدم اليوم السابع عرضاً لـ5 معلومات عن حملة العلاج الجموعى للمواطنين وتلاميذ المدارس للقضاء على البلهارسيا بأسوان.
1- مديرية الشئون الصحية بأسوان تستعد لتنفيذ حملة العلاج الجموعى للمواطنين وتلاميذ المدارس بجميع الفئات العمرية للقضاء على البلهارسيا عام 2022.
2- حملة العلاج الجموعى يتم تنفيذها فى الفترة من 20 أكتوبر الجارى وحتى 7 نوفمبر القادم.
3- تستهدف حملة العلاج الجموعى عدد من القرى ذات نسب الانتشار العالى على مستوى محافظة أسوان.
4- يتم تجريع عقار البرازيكوانتيل 600 مجم أقراص حسب الطول والوزن.
5- إدارة الأمراض المتوطنة بمديرية الشئون الصحية بأسوان تستعد لإنجاح فعاليات حملة العلاج الجموعى وتحقيق أهدافها المرجوة على أكمل وجه.
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