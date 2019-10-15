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تعرف على حملة العلاج الجموعى للمواطنين والتلاميذ للقضاء على البلهارسيا بأسوان

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 01:00 ص
تعرف على حملة العلاج الجموعى للمواطنين والتلاميذ للقضاء على البلهارسيا بأسوان حملات البلهارسيا فى المحافظات
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

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 يقدم اليوم السابع عرضاً لـ5 معلومات عن حملة العلاج الجموعى للمواطنين وتلاميذ المدارس للقضاء على البلهارسيا بأسوان.

 

1- مديرية الشئون الصحية بأسوان تستعد لتنفيذ حملة العلاج الجموعى للمواطنين وتلاميذ المدارس بجميع الفئات العمرية للقضاء على البلهارسيا عام 2022.

2- حملة العلاج الجموعى يتم تنفيذها فى الفترة من 20 أكتوبر الجارى وحتى 7 نوفمبر القادم.

3- تستهدف حملة العلاج الجموعى عدد من القرى ذات نسب الانتشار العالى على مستوى محافظة أسوان.

 4- يتم تجريع عقار البرازيكوانتيل 600 مجم أقراص حسب الطول والوزن.

5- إدارة الأمراض المتوطنة بمديرية الشئون الصحية بأسوان تستعد لإنجاح فعاليات حملة العلاج الجموعى وتحقيق أهدافها المرجوة على أكمل وجه.


بلهارسيا

امراض

حملة العلاج الجموعى

صحة اسوان

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