تعرف على حملة العلاج الجموعى للمواطنين والتلاميذ للقضاء على البلهارسيا بأسوان

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

يقدم اليوم السابع عرضاً لـ5 معلومات عن حملة العلاج الجموعى للمواطنين وتلاميذ المدارس للقضاء على البلهارسيا بأسوان.

1- مديرية الشئون الصحية بأسوان تستعد لتنفيذ حملة العلاج الجموعى للمواطنين وتلاميذ المدارس بجميع الفئات العمرية للقضاء على البلهارسيا عام 2022.

2- حملة العلاج الجموعى يتم تنفيذها فى الفترة من 20 أكتوبر الجارى وحتى 7 نوفمبر القادم.

3- تستهدف حملة العلاج الجموعى عدد من القرى ذات نسب الانتشار العالى على مستوى محافظة أسوان.

4- يتم تجريع عقار البرازيكوانتيل 600 مجم أقراص حسب الطول والوزن.

5- إدارة الأمراض المتوطنة بمديرية الشئون الصحية بأسوان تستعد لإنجاح فعاليات حملة العلاج الجموعى وتحقيق أهدافها المرجوة على أكمل وجه.