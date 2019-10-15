تعرف على أبرز الموضوعات المطروحة فى الاجتماعات السنوية للبنك الدولى

كتب عبد الحليم سالم

تناقش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولى ، التى تنطلق اليوم الثلاثاء، واحدة من أهم القضايا المثارة على الساحة الاقتصادية، حيث من المقرر أن تشمل اجتماعات البنك الدولي مناقشة تمويل القطاع الخاص والحلول التي يقدمها، باعتبارها من العوامل الرئيسية المساندة لوسائل كسب الرزق وخلق الوظائف في المناطق الهشة والمتأثرة بالصراع، جنبًا إلى جنب مع الجهود المبذولة للتصدي للأسباب الجذرية لكل من الهشاشة والصراع.

وتشير الشواهد المستمدة من التجربة العملية إلى إمكانية إحراز تقدم إذا ما توافرت الحوافز الملائمة والظروف المواتية، وسيعرض المقدمون، على مدى نقاشين الدروس المستفادة من المشروعات الجديدة والاستثمارات المبتكرة التي تكللت بالنجاح، وستطرح حلقة نقاشية أفكارًا مهمة من مبادرات الحكومات والمانحين فضلًا عن شواهد مستمدة من التقييمات وتجارب مجموعة البنك الدولي العملية، وتشارك مصر بوفد رفيع المستوى فى الفعاليات السنوية.