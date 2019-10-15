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تعامل مع الكوع بحرص وتعرف على آلية ثنيه وسبب الشعور بآلامه

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 06:00 م
تعامل مع الكوع بحرص وتعرف على آلية ثنيه وسبب الشعور بآلامه اصابات الكوع
كتبت هند عادل

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مفصل الكوع مهم لأنه يسمح بتحريك اليد حتى يتمكن الشخص من القيام بأنشطة مختلفة،عندما يتحرك ذراعك نحو جسمك عن طريق الانحناء في المرفق، يطلق عليه انثناء الكوع. وتسمى الحركة المعاكسة تمديد الكوع، وفقا لموقع" healthline" .

والعظام الثلاثة المشاركة في انثناء الكوع هي:

 

الكوع
الكوع

 

 

العضد، في ذراعك العليا.

 

الزند، على جانب الإصبع الصغير من ساعدك.

دائرة نصف قطرها، على الجانب الإبهام من ساعدك.

هناك ثلاث عضلات تشارك في ثني المرفق يربطون ذراعك العلوي بساعدك عندما ينقبض، يصبحون أقصر ويسحبون ذراعك نحو ذراعك العلوي العضلات هي:

العضدية ، التي تعلق على العضد وزندك.

العضدية ، التي تعلق على العضد ونصف قطرها الخاص بك.

العضلة ذات الرأسين العضدية، التي تعلق على النتوء من شفرة كتفك ونصف قطرها.

يعتبر ثني الكوع ضعيفا عندما لا يمكنك ثني كوعك بقدر ما تريد قد لا تكون قادرًا على ثنيها بما يكفي لأداء نشاط مثل تمشيط شعرك أو إحضار الطعام إلى فمكفي بعض الأحيان لا يمكنك تثبيته على الإطلاق.

كيف يتم تشخيص مشاكل انثناء الكوع؟
 

تتمثل الطريقة الأكثر شيوعًا لتقييم ثني الكوع في تحريك شخص الساعد برفق نحو أعلى ذراعك قدر الإمكان وهذا ما يسمى حركة السلبي.

يمكنك أيضًا تحريك ذراعك بنفسك ، وهو ما يسمى الحركة النشطة وعادة ما يتم ذلك مع راحة يدك نحوك.

ثم يتم قياس الزاوية بين ذراعك العلوي والسفلي، والمعروفة باسم درجة الانثناء ، بأداة تسمى مقياس الزوايا.

إذا قرر الطبيب وجود مشكلة في ثني المرفق، فقد يتم إجراء اختبارات أخرى لمعرفة السبب. يتم استخدام اختبارات مختلفة بناءً على ما إذا كان طبيبك يعتقد أن عظامك أو أعصابك أو هياكل أخرى بها مشكلة.

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الأشعة السينية، تستخدم هذه الصور لتحديد الضرر مثل الكسرأو الخلع.

التصوير بالرنين المغناطيسي، يوفر هذا المسح صورًا تفصيلية للهياكل الموجودة في المرفق.

دراسة التوصيل العصبي، يستخدم هذا الاختبار لتحديد سرعة الإشارات في أعصابك.

الموجات فوق الصوتية، يستخدم هذا الاختبار الموجات الصوتية لإنتاج الصور ويساعد على تقييم هياكل المرفق ووظيفته ويمكن استخدامه أيضًا لتسهيل العلاج.

هناك بعض الأنشطة تزيد من احتمال الإصابة بمشكلة انثناء الكوع هذا يشمل:

الحركة المتكررة في العمل أو ممارسة الهوايات مثل الحياكة.

لعب التنس أو الجولف التهاب الأوتار.

انحباس العصب متلازمة النفق المكعب.

السقوط على ذراع ممدودة مما يسبب الخلع والكسر

التواء بسبب ممارسة الرياضة حيث عليك رمي كرة أو استخدام مضرب

ما هي أعراض إصابة انثناء المرفق؟
 

يتراوح المعدل الطبيعي لحركة مرفقك من الامتداد الكامل إلى الانحناء الكامل 0 درجة إلى حوالي 140 درجة بالنسبة لمعظم الأنشطة ، تحتاج إلى مجموعة من الحركة من 30 درجة إلى 130 درجة.

بناءً على السبب ، قد تتضمن الأعراض :

الألم الذي يتداخل مع قدرتك على استخدام ذراعك للأنشطة اليومية مثل ارتداء الملابس والطهي.

خدر ، وخز ، أو حرقان من متلازمة العصب.

ضعف في ذراعك ويدك.

تورم في كوعك.

 

 


الكوع

مفصل الكوع

الم الكوع

مشاكل الكوع

اصابات الكوع

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